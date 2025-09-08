Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    8 Sept 2025 10:47 PM IST
    Updated On
    8 Sept 2025 10:47 PM IST

    ഗ്രേറ്റ് നികോബാർ പദ്ധതി പരിസ്ഥിതിയെയും ആദിവാസി ജനതയെയും അപകടപ്പെടുത്തും -സോണിയ ഗാന്ധി

    ഗ്രേറ്റ് നികോബാർ പദ്ധതി പരിസ്ഥിതിയെയും ആദിവാസി ജനതയെയും അപകടപ്പെടുത്തും -സോണിയ ഗാന്ധി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഗ്രേ​റ്റ് നി​കോ​ബാ​ർ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കെ​തി​രെ സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി. പ​ദ്ധ​തി നി​കോ​ബാ​ർ ദ്വീ​പി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ഗോ​ത്ര സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പി​നു​ത​ന്നെ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ‘ദി ​ഹി​ന്ദു’​വി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ദ്ധ​തി വി​വേ​ക​ശൂ​ന്യ​മാ​യി അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളെ അ​പ​ഹ​സി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സോ​ണി​യ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഷോം​പെ​ൻ, നി​കോ​ബാ​രീ​സ് ഗോ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പു ത​ന്നെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​കു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. 72,000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ തെ​റ്റാ​യ വി​നി​യോ​ഗം ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ സ​സ്യ-​ജ​ന്തു​ജാ​ല ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    നി​കോ​ബാ​രീ​സ് ഗോ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​വി​ക ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​ദി​ഷ്ട ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 2004ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ സൂ​നാ​മി നി​കോ​ബാ​രി​ക​ളെ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​ക്കി. പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി ഇ​വ​രെ ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യി നാ​ടു​ക​ട​ത്തും. പൂ​ർ​വി​ക ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ സ്വ​പ്നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും സോ​ണി​യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    sonia gandhi Great Nicobar Project
