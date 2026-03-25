Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightസോണിയ ഗാന്ധി...
    India
    Posted On
    date_range 25 March 2026 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 25 March 2026 7:28 AM IST

    സോണിയ ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ; ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം

    text_fields
    bookmark_border
    Sonia Gandhi
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നെഞ്ചിലെ അസ്വസ്ഥത​കളെ തുടർന്നാണ് ഡൽഹിയിലെ സർ ഗംഗാറാം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാ​ണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഡോക്ടറുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അവർ. മക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തി.

    ജനുവരിയിൽ ശ്വാസതടസ്സത്തെ തുടർന്ന് സോണിയയെ ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ ശൈത്യവും വായു മലിനീകരണവും മൂലം ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മക്ക് നേരിയ വർധനവുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് ജനുവരിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭ എം.പിയാണ് സോണിയ ഗാന്ധി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: sonia gandhi, hospital
    News Summary - Sonia Gandhi admitted to Hospital in Delhi
    Next Story
    X