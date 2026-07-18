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    India
    Posted On
    date_range 18 July 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 11:30 PM IST

    സോനം വാങ്ചുക്കിന് താനറിയാതെ ചികിൽസ നടത്തരുതെന്ന് ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

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    സോനം വാങ്ചുക്കിന് താനറിയാതെ ചികിൽസ നടത്തരുതെന്ന് ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ സ​ഫ്ദ​ർ ജം​ഗ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​യി ക​ണ്ടു​വെ​ന്നും ത​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഒ​രു മ​രു​ന്നും ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഭാ​ര്യ ഗീ​താ​ഞ്ജ​ലി അ​റി​യി​ച്ചു. ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന് വ​ല്ല​തും സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും എ​ന്നും അ​വ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും ആ​രോ​ഗ്യ​വാ​നാ​യി​രു​ന്ന സോ​നം വാ​ങ്ചു​കി​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ ന​ട​പ​ടി അ​വ​ർ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 32 അ​നു​ച്ഛേ​ദ​പ്ര​കാ​രം സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും ത​ന്റെ​യും ത​ന്റെ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ​യും അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വാ​ങ്ചു​കി​ന്റെ പൊ​ട്ടാ​സ്യം നി​ല 4.3 ൽ ​നി​ന്ന് 2.9 ആ​യി താ​ഴു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു​വെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​നി​ക്ക് കാ​ണി​ച്ചു ത​രാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തു​വ​രെ ചി​കി​ത്സ ആ​രം​ഭി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അ​വ​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഡി​സ്ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്ത് മ​റ്റൊ​രാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ണം എ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ വൈ​ദ്യ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​നാ​ണ് സോ​നം വാ​ങ്ചു​കി​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തെ​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച വൈ​ദ്യ ഉ​പ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു. നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം മൂ​ലം അ​ദ്ദേ​ഹം ക്ഷീ​ണി​ത​നാ​ണെ​ന്നും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​തേ​സ​മ​യം ഐ​വി ഫ്ലൂ​യി​ഡ് എ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​ലും സോ​നം വാ​ങ് ചു​ക് സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബു​ള്ള​റ്റി​നി​ൽ സ​ഫ്ദ​ർ ജം​ഗ് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ജ​ലാം​ശം കു​റ​യു​ന്ന​തു​മൂ​ലം അ​ദ്ദേ​ഹം ദു​ർ​ബ​ല​നാ​ണെ​ങ്കി​ലും സ്ഥൈ​ര്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട​ന്നും ആ​ശു​പ​ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:ProtestsSonam WangchukIndia News
    News Summary - Sonam Wangchuk's wife Geetanjali warns against treating him without her knowledge
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