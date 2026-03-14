സോനം വാങ്ചുകിനെ മോചിപ്പിക്കും
ന്യൂഡൽഹി: ലഡാകിന് സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക് ഉടൻ ജയിൽ മോചിതനാകും. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയ ദേശ സുരക്ഷാ നിയമം (എൻ.എസ്.എ) കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പിൻവലിച്ചു. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിൽ സംഭാഷണത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു.
ലഡാക്കിലെ ലേയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയതോടെ 2025 സെപ്റ്റംബറിലാണ് വാങ്ചുകിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ദേശസുരക്ഷാ നിയമത്തിന് കീഴിൽ ജയിലിൽ അടച്ചത്. ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി അനുവദിക്കണമെന്നും മേഖലയെ ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.
വാങ്ചുക് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ ക്രമസമാധാന നില തകർക്കുന്നതാണെന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ ആരോപണം. എന്നാൽ, ആക്രമണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പുർ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് വാങ്ചുക് കഴിയുന്നത്.
