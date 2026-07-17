'ജീവിച്ചിരിക്കും, വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രേതമായി തിരിച്ചുവരും'; ജൂലൈ 20-ലെ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിന് പിന്തുണയുമായി സോനം വാങ്ചുക്text_fields
ഇന്ത്യയിലെ മത്സരപ്പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്, തന്റെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായിട്ടും പോരാട്ടവീര്യം ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ജൂലൈ 20-ന് നടക്കുന്ന പാർലമെന്റ് മാർച്ചിന് പിന്തുണയേകാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനിടയിലാണ്, തന്റെ ജീവനും പോരാട്ടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വികാരഭരിതമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. 'ജൂലൈ 20 വരെ ഞാൻ എന്തുവിലകൊടുത്തും ജീവനോടെയിരിക്കും, അന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണം. ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ മാർച്ച് വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ ഒരു പ്രേതമായി തിരിച്ചുവരും!' എന്ന് അദ്ദേഹം തമാശരൂപേണ എന്നാൽ ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ സോനം വാങ്ചുകിന്റെ നിരാഹാര സമരം 20 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഈ സമരത്തിൽ കൊക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി എന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിനൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം അണിചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ശാരീരികമായി വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചുവെങ്കിലും ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാനായി മാനസികമായി താൻ ശക്തനാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ അനുയായികളെ അറിയിച്ചു. വീട്ടിലിരുന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലായ പാർലമെന്റിന് മുന്നിലെത്തി ശബ്ദമുയർത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം, വാങ്ചുകിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാർ കടുത്ത ആശങ്കയാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ജൂൺ 28-ന് സമരം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരഭാരത്തിൽ നിന്ന് 9 കിലോഗ്രാമിലധികം കുറഞ്ഞതായും ശരീരം ഇപ്പോൾ അതീവ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നും ഡോ. സതീഷ് ലാംബ അറിയിച്ചു. ശരീരത്തിലെ കീറ്റോൺ അളവും യൂറിക് ആസിഡിലെ വർദ്ധനവും പേശികൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തിരമായ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സർക്കാർ അധികൃതരോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലെ അഴിമതിക്കെതിരെ ശക്തമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക, സർക്കാരിൽ നിന്ന് സുതാര്യമായ മറുപടി നേടുക എന്നതാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലേയിൽ നടന്ന സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം ആറുമാസത്തോളം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും തളരാതെ പോരാട്ടം തുടരുന്ന വാങ്ചുകിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഒത്തുചേരുകയാണ് യുവജന പ്രസ്ഥാനം.
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