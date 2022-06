cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article പൂനെ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഹംഭാവം വെടിഞ്ഞാൽ പല പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ശിവസേന എം.പി സഞ്ജയ് റാവത്ത്.

പൂനെയിൽ ഡോ. ബാബ സാഹെബ് അംബേദ്കർ സംസ്കൃത് ഭവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "ഗൗതം ബുദ്ധന്റെ ഒരു സന്ദേശം മാത്രം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം. അത് അഹംഭാവം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. അഹംഭാവം ഉപേക്ഷിച്ചവർ ജീവിതത്തിൽ വിജയികളായി. എന്നാൽ ചിലർ ഈഗോയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. അഹംഭാവം മാറ്റിവെച്ചാൽ പിന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളും സമൂഹത്തെയും സംസ്ഥാനത്തെയും രാജ്യത്തെയും ദ്രോഹിക്കുന്നത് പരിഹരിക്കപ്പെടും. ആരെങ്കിലും ഇത് നരേന്ദ്ര മോദിയെ അറിയിക്കണം" -എം. പി പറഞ്ഞു. "ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലണം. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളും പ്രധാനമാണ്. ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശിവസേനയുടെ കോർപ്പറേറ്റർമാർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അത് ഉച്ചഭാഷിണിയിൽ അറിയിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇത്തവണ ശിവനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഉച്ചഭാഷിണികളും സ്ഥാപിക്കും" -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

"Someone Should Convey To Him...": Sena Leader's Message For PM