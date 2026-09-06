'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് ശേഷം ഞാൻ മറ്റ് ജോലികൾ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി'; ജീവിതത്തിലെ അപ്രതീക്ഷിത ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സ്മൃതി ഇറാനി

'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് ശേഷം ഞാൻ മറ്റ് ജോലികൾ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി'; ജീവിതത്തിലെ അപ്രതീക്ഷിത ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സ്മൃതി ഇറാനിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷമുള്ള തന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അതിലൂടെ തനിക്ക് ലഭിച്ച പുതിയ തിരിച്ചറിവുകളെക്കുറിച്ചും തുറന്നുപറഞ്ഞ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും നടിയുമായ സ്മൃതി ഇറാനി. അമേതി മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കിഷോരി ലാൽ ശർമ്മയോട് പരാജയപ്പെട്ട അനുഭവം തികച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യം മനസ്സിലാക്കി നൽകുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ജീവിതത്തെയും ജോലിയെയും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കിക്കാണാൻ ഈ തിരിച്ചടി തന്നെ സഹായിച്ചുവെന്നും ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അവർ വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുമ്പോൾ തനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ തെളിയിക്കാൻ പലതുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സ്മൃതി ഇറാനി പറയുന്നു. എന്നാൽ 2024-ലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം തനിക്ക് സമൂഹത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള പക്വതയും അനുഭവസമ്പത്തുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ താൻ ഫോണെടുത്ത് വിനോദമേഖലയിലെ പലരെയും ബന്ധപ്പെടാനും തനിക്ക് ചെയ്യാനൊരു ജോലി ആവശ്യപ്പെടാനും യാതൊരു മടിയും കാണിച്ചില്ല. 'എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലിയൊന്നുമില്ല' എന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയൊരു തുടക്കത്തിന് അവർ തയാറെടുക്കുകയായിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി അഭിനയലോകത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്താൻ ഈ ഇടവേള കാരണമായി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 2025 ജൂലൈയിൽ തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായ ക്യുങ്കി സാസ് ഭി കഭി ബഹു തി എന്ന ജനപ്രിയ പരമ്പരയുടെ രണ്ടാം സീസണിലൂടെ സ്മൃതി ഇറാനി ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. തോൽവികളെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമായി കാണാതെ അവയെ പുതിയ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ അവരുടെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ ആരാധകർക്കിടയിലും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
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