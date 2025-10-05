Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightറ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ...
    India
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 9:38 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 9:38 PM IST

    റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ നേ​രി​യ ഇ​ടി​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ നേ​രി​യ ഇ​ടി​വ്
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​സം​സ്കൃ​ത എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ നേ​രി​യ ഇ​ടി​വ്. അ​തേ​സ​മ​യം, യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ മൊ​ത്തം എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്നി​ല​ധി​ക​വും റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മൊ​ത്തം അ​സം​സ്കൃ​ത എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി പ്ര​തി​ദി​നം ഏ​ക​ദേ​ശം 4.7 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ലാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ​മാ​സ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 2,20,000 ബാ​ര​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ണ്ണ ന​ൽ​കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മെ​ന്ന സ്ഥാ​നം റ​ഷ്യ നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ഏ​ക​ദേ​ശം 16 ല​ക്ഷം ബാ​ര​ലാ​ണ് സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത​ത്. മൊ​ത്തം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യു​ടെ 34 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് ഇ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ എ​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത ശ​രാ​ശ​രി റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ​യു​ടെ അ​ള​വി​നേ​ക്കാ​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം 1.6 ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ കു​റ​വാ​ണ് ഇ​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ രാ​ജ്യം ഇ​റാ​ഖാ​ണ് -ഏ​ക​ദേ​ശം 8.81 ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ (6.04 ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ), യു.​എ.​ഇ (5.94 ല​ക്ഷം) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പി​ന്നി​ൽ. പ്ര​തി​ദി​നം 2,07 ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ എ​ണ്ണ ന​ൽ​കു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​യാ​ണ് അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Russian oilRussia Ukraine War
    News Summary - slight decrease in Russian oil imports
    Similar News
    Next Story
    X