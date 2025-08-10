Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമുംബൈയിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 10:45 PM IST

    മുംബൈയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ അറവുശാലകൾക്ക്​ വിലക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്​ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ല​ഭി​ച്ച അ​തേ ദി​വ​സം ആ​ഹാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണോ എ​ന്ന്​ എ​ൻ.​സി.​പി നേ​താ​വ്
    മുംബൈയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ അറവുശാലകൾക്ക്​ വിലക്ക്​
    cancel

    മും​ബൈ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​റ​വു​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ല്യാ​ൺ-​ഡൊ​മ്പി​വ​ലി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ ക​ട​ക​ൾ തു​റ​ക്ക​രു​തെ​ന്നാ​ണ്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കാ​ഞ്ച​ൻ ഗെ​യി​ക്​​വാ​ദി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ്​ നോ​ട്ടീ​സ്. 1988 ഡി​സം​ബ​ർ 19ലെ ​ഭ​ര​ണ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്​ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ല​ഭി​ച്ച അ​തേ ദി​വ​സം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണോ എ​ന്ന്​ ചോ​ദി​ച്ച്​ ശ​ര​ദ്​ പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി നേ​താ​വ്​ ജി​തേ​ന്ദ്ര ആ​വാ​ദ്​ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. രൂ​ക്ഷ ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണ്​ ആ​വാ​ദി​ന്റെ വി​മ​ർ​ശ​നം. ബ​ഹു​ജ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഡി.​എ​ൻ.​എ​യി​ൽ മാം​സാ​ഹാ​ര​മാ​ണ്. അ​തി​ന്​ തെ​ളി​വാ​ണ്​ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ പ​ല്ലി​ന്റെ ഘ​ട​ന -ആ​വാ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ഹ​രി​ക്കു​ക​യും വി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ വി​ല​ക്കു​ന്ന നി​യ​മം എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലു​മു​ണ്ടോ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു. ഒ.​ബി.​സി-​മ​റാ​ത്തി, ഹി​ന്ദു-​മു​സ്‍ലിം, ഹി​ന്ദി-​മ​റാ​ത്തി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ പോ​ലെ മാം​സാ​ഹാ​രി​ക​ൾ​ക്കും സ​സ്യാ​ഹാ​രി​ക​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലും വി​ഭ​ജ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BanslaughterhouseMumbai
    News Summary - Slaughterhouses banned in Mumbai on Independence Day
    Similar News
    Next Story
    X