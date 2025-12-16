Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 11:42 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 11:42 PM IST

    പൊലീസ് അതിക്രമത്തിന് ആറാണ്ട്; കാമ്പസിൽ ഒത്തുകൂടി ജാമിഅ മില്ലിയ വിദ്യാർഥികൾ

    പൊലീസ് അതിക്രമത്തിന് ആറാണ്ട്; കാമ്പസിൽ ഒത്തുകൂടി ജാമിഅ മില്ലിയ വിദ്യാർഥികൾ
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പൗ​ര​ത്വ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ജാ​മി​അ മി​ല്ലി​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ക്രൂ​ര അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ആ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കാ​മ്പ​സി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി. 2019 ഡി​സം​ബ​ർ 15നാ​ണ് അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ കാ​മ്പ​സി​ന​ക​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി​യ ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കാ​മ്പ​സി​ന്റെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ കാ​ന്റീ​ന് മു​ന്നി​ൽ ജാ​മി​അ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 500 ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഒ​ത്തു​കൂ​ടി കാ​മ്പ​സി​ന് ചു​റ്റും പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്.

    കാ​മ്പ​സി​നു പു​റ​ത്ത് വ​ൻ പൊ​ലീ​സ്‍ സ​ന്നാ​ഹ​​ത്തെ വി​ന്യ​സി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​പ്പോ​ഴും ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​ട​ൻ മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ര​ക​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    2019ൽ ​ആ​യി​ഷ റെ​ന്ന, ല​ദീ​ദ ഫ​ർ​സാ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പൗ​ര​ത്വ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി മൂ​വ്മെ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷീ​ൻ ഫാ​റൂ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ര​ക​ളി​ൽ ആ​ർ​ക്കും ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നീ​തി​യും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:StudentscampusJamia Milia Islamia police brutality
    News Summary - Sixth anniversary of police brutality; Jamia Millia students gather on campus
