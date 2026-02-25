Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Feb 2026 3:34 PM IST
    date_range 25 Feb 2026 3:34 PM IST

    കർണാടകയിൽ ഐ.വി ഡ്രിപ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്‍റെ വിരലറ്റു

    കർണാടകയിൽ ഐ.വി ഡ്രിപ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്‍റെ വിരലറ്റു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബെംഗളൂരു: ഐ.വി ഡ്രിപ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്‍റെ വിരലറ്റു. ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ദിരാനഗറിലെ ചിന്മയ ആശുപത്രിയിലാണ് ഗുരുതര ചികിത്സാ പിഴവുണ്ടായത്.

    ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാവിലെ കടുത്ത പനിയും ജലദോഷവുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയ കുഞ്ഞിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വൈകുന്നേരത്തോടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടതിനാൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ തീരുമാനിച്ചു. ഡിസ്ചാർജ് നടപടികൾക്കിടെയാണ് ചികിത്സാപിഴവുണ്ടായത്. നഴ്സ് ഐ.വി ഡ്രിപ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കുഞ്ഞിന്‍റെ ഇടത്തേ കൈവിരൽ അറ്റുപോകുകയായിരുന്നു.

    ഇതോടെ കടുത്ത വേദന അനുഭവപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി.സംഭവത്തിൽ നഴ്സിനും ഡോക്ടർക്കും ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്‍റിനുമെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു

    TAGS:Karnatakainfantmedical negligence
    News Summary - Six-month-old baby's finger cut while removing IV drip
