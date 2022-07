പിക്കപ്പ് വാൻ ദേഹത്തേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആറുപേർ മരിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ചിത്രകൂട്ട്: ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ചിത്രകൂട്ടിൽ അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന പിക്കപ്പ് വാൻ ഇടിച്ച് ആറുപേർ മരിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അപകടത്തിൽ രണ്ടുപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ബാദ ജില്ലയിൽ നിന്നും റൗലി കല്യാൺപൂരിലേക്ക് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ജരി സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്.

രാവിലെ 6.30 ഓടെ തക്കാളി കയറ്റി വന്ന പിക്കവാൻ എട്ടുപേരുടെ ദേഹത്തേക്ക് പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നുവെന്ന് ചിത്രകൂട് അഡീഷണൽ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ശൈലേന്ദ്ര റായ് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 50,000രൂപ വീതവും ധനസഹായം യു.പി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പിക്കപ്പ് വാനിന്‍റെ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി. Show Full Article

News Summary -

Six Killed After Pick-Up Vehicle Runs Over Them In Uttar Pradesh