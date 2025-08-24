Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 7:11 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രും -ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി

    പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രും -ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി
    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഡോ.​ജി.​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ പു​തി​യ മൊ​ഴി​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) ദൗ​ത്യം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഡോ.​ജി.​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഒ​രു നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഒ​രു വി​വ​ര​വും പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. എ​സ്‌.​ഐ.​ടി വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടും.

    സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണോ വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​ര​മാ​ണോ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​യു​ടെ പ​ക്ക​ലു​ണ്ട്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ഴി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രും. 1995നും 2014​നും ഇ​ട​യി​ൽ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​താ​യു സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്‌​ക​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​നാ​യ​താ​യു​മാ​ണ് മു​ൻ ശു​ചി​ത്വ തൊ​ഴി​ലാ​ളി എ​ന്ന​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ചി​ന്ന​യ്യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ചി​ല മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ചി​ന്ന​യ്യ​യു​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നേ​ത്രാ​വ​തി ന​ദീ​തീ​ര​ത്തെ വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ഖ​ന​നം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വി​ടെ ഇ​തു​വ​രെ ര​ണ്ട് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​സ്ഥി​കൂ​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി.പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നു​പി​ന്നി​ൽ ഒ​രു ശൃം​ഖ​ല​യു​ണ്ടോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്, ‘‘ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ശൃം​ഖ​ല ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ ഇ​ല്ല​യോ എ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, അ​ത് അ​റി​വാ​കു’’​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.മാ​സം മു​മ്പ് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ഡ പൊ​ലീ​സ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ നാ​ർ​ക്കോ അ​നാ​ലി​സി​സ് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് വൈ​കി​യ​തെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ‘‘കേ​സ് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യാ​ൽ, അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ങ്ങ​നെ ന​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​ല്ല. സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​ക​ൾ അ​തി​ന്റെ മേ​ധാ​വി​ക്ക് വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കി​ല്ല’’ എ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. സു​ജാ​ത ഭ​ട്ടി​നെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്, അ​വ​രു​ടെ പ​രാ​തി​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ, എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചേ​ക്കാ​വു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഒ​ന്നും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​ല്ല.2003ൽ ​ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കു​ശേ​ഷം ത​ന്റെ മ​ക​ൾ അ​ന​ന്യ ഭ​ട്ടി​നെ കാ​ണാ​താ​യ​താ​യി സു​ജാ​ത ഭ​ട്ട് നേ​ര​ത്തെ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​തി​നു​ശേ​ഷം അ​വ​ർ പ​ര​സ്പ​ര​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ത​നി​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ പ്രേ​ര​ണ​യാ​ൽ തെ​റ്റാ​യ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​താ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ട് അ​വ​ർ ആ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന​യും പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

