Madhyamam
    India
    date_range 3 Nov 2025 10:18 PM IST
    date_range 3 Nov 2025 10:18 PM IST

    വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‍കരണം; ന്യായീകരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ മദ്രാസ് ഹൈകോടതിയിൽ

    വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‍കരണം; ന്യായീകരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ മദ്രാസ് ഹൈകോടതിയിൽ
    മദ്രാസ് ഹൈകോടതി

    ചെ​ന്നൈ: തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ത​മി​ഴ്നാ​ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തോ​ടെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ.

    ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ താം​ബ​രം, ടി ​ന​ഗ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യ ബി. ​സ​ത്യ​നാ​രാ​യ​ണ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് തു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വീ​ടു​തോ​റും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി പു​തി​യ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ന്റെ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് കോ​ൺ​സ​ൽ നി​ര​ഞ്ജ​ൻ രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല​ൻ മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

