Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഎസ്.ഐ.ആർ വോട്ട്...
    India
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 6:46 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 6:46 AM IST

    എസ്.ഐ.ആർ വോട്ട് വെട്ട്: എൻ.ഡി.എ പിടിച്ചത് 75 സീറ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    വെട്ടിമാറ്റിയ വോട്ടിനെക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷം
    Representation image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള എൻ.ഡി.എയുടെ വൻ വിജയത്തിനു പിന്നിൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണം (എസ്.ഐ.ആർ) വഹിച്ച പങ്കിന്റെ കൂടുതൽ തെളിവ് പുറത്തുവന്നു. മഹാസഖ്യത്തിൽ നിന്ന് എൻ.ഡി.എ പിടിച്ചടക്കിയ 75 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എസ്.ഐ.ആറിലൂടെ വെട്ടിമാറ്റിയ വോട്ടുകളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് വിജയം. 174 സീറ്റിൽ ജയപരാജയങ്ങളുടെ അന്തരം എസ്.ഐ.ആറിൽ വെട്ടിമാറ്റിയ വോട്ടുകളെക്കാൾ കുറവാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകൾ ‘ദ ക്വിന്റ്’ പുറത്തുവിട്ടു.

    എസ്.ഐ.ആറിലൂടെ വോട്ടുകൾ കൂട്ടത്തോടെ വെട്ടിമാറ്റിയ 91 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 2020ലെ ജനവിധി 2025ൽ മാറിമറിഞ്ഞു. അതിൽ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ 75 സീറ്റുകൾ എൻ.ഡി.എ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ 2020ൽ എൻ.ഡി.എ വിജയിച്ച കേവലം 15 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് മഹാസഖ്യം ഇത്തവണ നേടിയത്. അതായത് എസ്.ഐ.ആർ നടപ്പാക്കി വോട്ടുകൾ വെട്ടിമാറ്റി 2025ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയതോടെ 91 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 2020ൽ കേവലം 14 എണ്ണം മാത്രം ജയിച്ച എൻ.ഡി.എ ഇത്തവണ 75ൽ ജയം നേടി. ഉദാഹരണമായി ചില മണ്ഡലങ്ങളിലെ കണക്കുകളും ‘ക്വിന്റ്’ നിരത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra ModiBihar ElectionVoter ListElection Commission of IndiaSIRNDA Alliance
    News Summary - SIR voter List: NDA won 75 seats
    Similar News
    Next Story
    X