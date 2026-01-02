Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഎസ്.​െഎ.ആർ:...
    India
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:08 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:08 PM IST

    എസ്.​െഎ.ആർ: ‘മരിച്ച’വരെ അണിനിരത്തി തൃണമൂൽ പ്രതിഷേധം

    text_fields
    bookmark_border
    കമീഷൻ മരിച്ചുവെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് പേരെ ഹാജരാക്കി
    എസ്.​െഎ.ആർ: ‘മരിച്ച’വരെ അണിനിരത്തി തൃണമൂൽ പ്രതിഷേധം
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷ​​​ന്റെ പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്‍കരണ (എസ്.ഐ.ആർ) കരട് പട്ടികയിൽ മരിച്ചവരായി രേഖപ്പെടുത്തിയവരെ കാമ്പയിനിൽ അണിനിരത്തി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ​24 പർഗാനാസിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയിലാണ് കമീഷന്റെ കണക്കിൽ മരിച്ച മൂന്നുപേരെ അണിനിരത്തിയത്.

    എന്നോടൊപ്പമുള്ള ഈ മൂന്നുപേർ മാത്രമല്ല കമീഷൻ കണക്ക് പ്രകാരം മരിച്ചതെന്നും ദക്ഷിണ 24 പർഗാനാസിൽ മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ 24 വോട്ടർമാരുണ്ടെന്നും അഭിഷേക് ബാനർജി പറഞ്ഞു. ഇത് ബി.ജെ.പിയുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ്.

    ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, റോഹിങ്ക്യക്കാരുടെയും ബംഗ്ലാദേശി നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെയും വോട്ടുകൾ നഷ്ടമാകുന്നതിനാലാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എസ്.ഐ.ആറിനെ എതിർക്കുന്നതെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Trinamool CongressSIR
    News Summary - SIR: Trinamool protests by mobilizing the 'dead'
    Similar News
    Next Story
    X