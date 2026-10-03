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Madhyamam
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    എസ്.ഐ.ആർ സ്​പെഷൽ ഡ്രൈവ്; അപ്പീൽ നൽകിയവർക്ക് അവസരമില്ല

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    ഇ​തോ​ടെ, 22.21 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും
    എസ്.ഐ.ആർ സ്​പെഷൽ ഡ്രൈവ്; അപ്പീൽ നൽകിയവർക്ക് അവസരമില്ല
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ വെ​ട്ടി​നി​ര​ത്ത​ലി​നെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ വീ​ടു​വീ​ടാ​ന്ത​രം ക​യ​റി വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വീ​ണ്ടും ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ൽ ഡ്രൈ​വ് ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തി​ന് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യ​വ​ർ​ക്ക് സ്​​പെ​ഷ​ൽ ഡ്രൈ​വ് ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    ഇ​തോ​ടെ, അ​പ്പ​ല​റ്റ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ളെ സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള 22.21 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​സു​ക​ളി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന് മു​മ്പും ശേ​ഷ​വു​മു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി വീ​ണ്ടും ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ല​ക്‌​ട​റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ അ​ത്ത​രം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് യോ​ഗ്യ​ത ഉ​ള്ള​വ​രെ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ണം.

    പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ക​ടും വെ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സു​പ്രീ​ം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​ർ​ച്ച് 21നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ബം​ഗാ​ളി​ൽ 19 അ​പ്പ​ല​റ്റ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. അ​പ്പീ​ൽ അ​നു​സ​രി​ച്ച് അ​നു​ബ​ന്ധ പ​ട്ടി​ക വ​ഴി വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഏ​പ്രി​ൽ 23ന് ​നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് വെ​റും 136 പേ​രു​ടെ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​റി​ന് ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​ന്ദി​ഗ്രാം, റെ​ജി​ന​ഗ​ർ എ​ന്നീ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം 6,000ൽ ​അ​ധി​ക​വും 12,000ൽ ​അ​ധി​ക​വും അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പു​ക​ൽ​പി​ക്കാ​തെ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ളി​ൽ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​മീ​ഷ​ന്റെ പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം കാ​ര​ണം ഈ ​മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

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    News Summary - SIR Special Drive: No Opportunity for Appellants
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