    India
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 10:52 PM IST

    എസ്.ഐ.ആർ: ബംഗാളിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ -മമത

    എസ്.ഐ.ആർ: ബംഗാളിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ -മമത
    മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി

    Listen to this Article

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ​തി​രെ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക ‘എ’ ​മു​ത​ൽ ‘ഇ​സെ​ഡ്’ വ​രെ അ​ബ​ദ്ധ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രു​ടെ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ‘‘തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ബി.​ജെ.​പി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ത്ത് മാ​ത്രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച​ക​ളാ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. അ​ർ​ഹ​രാ​യ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​ത്ര​യേ​റെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ചു​രു​ങ്ങി​യ സ​മ​യം കൊ​ണ്ട് എ​ങ്ങ​നെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ല’’- അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തമിഴ്നാട്ടിൽ അസാധാരണ വെട്ടിനിരത്തൽ

    ചെ​ന്നൈ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ(​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​വും സം​ശ​യ​ക​ര​വു​മാ​യ വെ​ട്ടി​നി​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ആ​രോ​പ​ണം ശ​ക്തം. മൊ​ത്തം 97.3 ല​ക്ഷം പേ​രെ​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. 6.41 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നു​ശേ​ഷം 5.43 കോ​ടി​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു.

    27 ല​ക്ഷം പേ​ർ ‘മ​രി​ച്ച’​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ 66 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​രു​ക​ളും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ​വ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം 3.4 ല​ക്ഷം പേ​രു​ക​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഡി.​എം.​കെ​ക്ക് സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ചെ​ന്നൈ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 14.25 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ൽ 1.56 ല​ക്ഷം ‘മ​രി​ച്ച’ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും 12 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ താ​മ​സ​സ്ഥ​ലം മാ​റി​യ​താ​യു​മാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ൽ 6.5 ല​ക്ഷം പേ​രു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Mamata BanerjeeWest BengalSIR
