Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 10:41 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 10:41 PM IST

    എസ്​.ഐ.ആർ: വിജ്ഞാപനം സംശയനിഴലിൽ; രേഖകളില്ലെങ്കിൽ പൗരത്വനിയമ നടപടി?

    എസ്​.ഐ.ആർ: വിജ്ഞാപനം സംശയനിഴലിൽ; രേഖകളില്ലെങ്കിൽ പൗരത്വനിയമ നടപടി?
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തിരുവനന്തപുരം: 2002ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ​രക്ഷിതാക്കൾ പോലും ഉൾപ്പെടാത്തവരും കേന്ദ്ര കമീഷൻ നിഷ്കർഷിച്ച 12 തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളില്ലാത്തവർക്കുമെതിരെ പൗരത്വ നിയമ​പ്രകാരം നടപടിയെടുക്കണമെന്ന്​ മാസങ്ങൾക്ക്​ മുൻപേ എസ്.ഐ.​ആർ വിജ്ഞാപനം.

    2025 ജൂൺ 24 ലെ വിജ്ഞാപനത്തിന്‍റെ അനുബന്ധത്തിലെ എസ്​.ഐ.ആർ ​​മാർഗനിർദേശങ്ങളിലാണ്​​​ (അഞ്ച്​-ബി) ഇക്കാര്യം വ്യക്​തമാക്കുന്നത്​​. ഇത്​ അപകടകരമായ പരാമർശമാണെന്നും പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തവരും തിരിച്ചറിയിൽ രേഖകളില്ലാത്തവരും പൗരത്വനിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടി ഭയന്ന്​ എന്യൂ​മറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച്​ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന്​ വിട്ടുനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുണ്ടാക്കുകയെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഓഫിസർ (സി.ഇ.ഒ) വിളിച്ച രാഷ്​​ട്രീയ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗത്തിൽ മുസ്​ലിംലീഗ്​ പ്രതിനിധി അഡ്വ. മുഹമ്മദ്​ ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ഇത്തരത്തിൽ സംശയിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഇലക്ടറൽ രജിസ്​ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാരോടാണ് (ഇ.ആർ.ഒ) ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്​. ഇ.ആർ.ഒമാർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അത്തരം വ്യക്​തികൾ ഏകപക്ഷീയമായി അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാകും.

    ‘‘എല്ലാവരുടെയും കൈവശം രേഖകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. പത്താം ക്ലാസ്​ വരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും പാസ്​പോർട്ട്​ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തവരും നാട്ടിലുണ്ട്​. 1980ന്​ ശേഷമാണ്​ സംസ്ഥാനത്ത്​ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​ തന്നെ വിതരണം ചെയ്ത്​ തുടങ്ങിയത്​. ജീവനക്കാരനാണെങ്കിലേ പെൻഷൻ രേഖകൾ കിട്ടൂ. വനപ്രദേശത്ത്​ താമസിക്കുന്നവർക്കേ വനാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​ ലഭ്യമാകൂ. ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത നിരവധി ​പേർ ഇവിടെയുണ്ട്​. ഇക്കാര്യത്തിൽ കമീഷൻ വ്യക്​തത വരുത്തണം’’ -മുഹമ്മദ്​ ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഇത്തരക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ സേവനാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യമായ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ വകുപ്പുകളോട്​ ആവശ്യപ്പെടാമെന്ന്​ സി.ഇ.ഒ രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ വ്യക്​തമാക്കി. രേഖകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്ന് ആശങ്കയുള്ളവരുടെ പട്ടിക നൽകിയാൽ അർഹരാണെങ്കിൽ കമീഷൻ അവരെ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എസ്​​.​ഐ.ആറിലെ സമയക്രമത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ്​ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിലുണ്ടായത്​.

    കോടതിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശാവഹമായ നിലപാടല്ല എടുത്തതെന്ന് സി.പി.എം പ്രതിനിധി എം. വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു. എന്യൂമറേഷൻ നടപടികൾക്കായി വിദ്യാർഥികളെ വിന്യസിക്കാൻ ആരാണ്​ കമീഷന്​ അധികാരം നൽകിയതെന്ന് സി.പി.ഐ പ്രതിനിധി സത്യൻ മൊകേരി ചോദിച്ചു. എം.കെ. റഹ്​മാൻ (കോൺഗ്രസ്​), അഡ്വ. മാത്യൂ ജോർജ്​ (കേരള കോൺഗ്രസ്​), കെ. ജയകുമാർ, പി.ജി. പ്രസന്നകുമാർ (ആർ.എസ്​.പി) അഡ്വ.​ ജെ.ആർ. പത്​മകുമാർ (ബി.​​ജെ.പി) എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

    തിരികെ കിട്ടാത്ത ഫോമുകൾ ‘സ്ഥലംമാറി’യതാക്കുന്നു

    തിരുവനന്തപുരം: വിതരണം ചെയ്തെങ്കിലും തിരികെ കിട്ടാത്ത ഫോമുകൾ ‘സ്ഥലം മാറിപ്പോയവരുടെ’ പട്ടികയിലേക്ക്​ മാറ്റാൻ ബി.എൽ.ഒമാരോട്​ പല ഇലക്​ട്രൽ രജിസ്​ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാരും (ഇ.ആർ.ഒ) ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്ന് വിമർശനം. മുഖ്യ​തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഓഫിസർ (സി.ഇ.ഒ) വിളിച്ച യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ്​ പ്രതിനിധി എം.കെ. റഹ്​മാനാണ്​ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്​. നിലവിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുള്ളവരെ ഇത്തരത്തിൽ ‘ഷിഫ്​റ്റി’ലേക്ക്​ മാറ്റുന്നതോടെ ‘കണ്ടെത്താനാകാത്ത’വരുടെ പട്ടികയിലാകും ഇവരെത്തുക. പിന്നീട്​ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുൾപ്പെടുത്താൻ ഓഫിസുകൾ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടിവരും.

    2002ലെ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തവരോട്​ ‘നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കേ​ണ്ടെ’ന്നാണ്​ ചില ബി.എൽ.ഒമാർ പറയുന്നത്​. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫോം പൂരിപ്പിച്ച്​ തിരികെ വാങ്ങണമെന്നാണ്​ നിർദേശമാണ്​ ഇവർക്കുള്ളത്​. ഇത്​ പിന്നീട്​ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കാകും ഇടയാക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ഡിജിറ്റൈസേഷന്​ കമീഷൻ ധൃതി കൂട്ടുന്നുവെങ്കിലും ആപി​ലെ ​സ​​ങ്കേതിക പ്രശ്​നങ്ങൾ മൂലം ബി.എൽ.ഒമാർ വട്ടം കറങ്ങുകയാണെന്ന്​ പ്രതിനിധികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആപ്​ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും ഫോം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോലും ബി.എൽ.ഒമാർക്ക്​ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും സി.പി.എം പ്രതിനിധി എം. വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു. രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരേ സമയത്ത്​ ഫോം നൽകിയവരാണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് പല സമയത്താണെന്നതിനാൽ ആളുകളിൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നു. ഫോൺ നമ്പർ ലിങ്ക്​ ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന്​ പറഞ്ഞാണ്​ ചിലരുടേത്​ വൈകുന്നത്​. പൂരിപ്പിച്ച്​ നൽകുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഫോം ഡിജിറ്റൈസ്​ ചെയ്യാനുള്ള നപടിയുണ്ടാകണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നു.

