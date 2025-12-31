Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 10:55 PM IST

    എസ്​.ഐ.ആർ പേരുചേർക്കൽ പ്രവാസികളെ വലക്കും; ബന്ധുവിന്റെ എപ്പിക് നമ്പറിന്​ കോളമില്ല

    ഫോം 6 ​എ വഴി പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ജ​നി​ച്ച സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ കോ​ള​ത്തി​ല്‍ ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ’ മാ​ത്രം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തീവ്രവോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലിന്റെ (എസ്.ഐ.ആർ) കരട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തവർക്ക് പേര് ചേർക്കാനുള്ള സൗകര്യം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ​ചേ​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫോം 6 ​എ​യി​ൽ ബ​ന്ധു​വി​ന്‍റെ എ​പ്പി​ക്​ ന​മ്പ​ർ രേ​ഖ​​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കോ​ള​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത്​ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കുന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ ബ​ന്ധു​വി​ന്‍റെ എ​പ്പി​ക്​ ന​മ്പ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ​സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ഫാ​മി​ലി ​ഗ്രൂ​പ്പി​ങ്ങും ന​ട​ക്കു​ക. എ​ന്നാ​ൽ ബ​ന്ധു​വി​ന്‍റെ എ​പ്പി​ക്​ ന​മ്പ​ർ കോ​ള​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത്​ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ തെ​റ്റാ​യ പോ​ളി​ങ്​ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഇ​ട​വ​രു​ത്തും. ഇ​താ​ക​ട്ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ നി​ര​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​മ​ർ​ശ​നം. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഫോം 6 ​എ​യി​ൽ ബ​ന്ധു​വി​ന്‍റെ എ​പ്പി​ക്​ ന​മ്പ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള കോ​ളം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​വ​ശ്യം.

    ഫോം 6 ​എ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ജ​ന്മ​സ്ഥ​ലം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വ​ട്ടം​ക​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം 1992ന് ​മു​മ്പ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച​വ​രി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ പി​താ​വി​ന് പൗ​ര​ത്വ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തു​പോ​ലെ 1992ന് ​ശേ​ഷം ജ​നി​ച്ച​വ​രി​ല്‍ മാ​താ​വി​നും പി​താ​വി​നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ പൗ​ര​ത്വ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന് അ​ര്‍ഹ​ത​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ്ര​ശ്‌​ന​മു​ള്ള​ത്. ഫോം 6 ​എ പ്ര​കാ​രം വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ജ​നി​ച്ച സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ കോ​ള​ത്തി​ല്‍ ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ’ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദേ​ശ​ത്തെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ല.

    ഇ​ത്​ മൂ​ലം അ​പേ​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ വി​മ​ർ​ശ​നം. ഇ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ​ക്ക്​ പു​റ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച​വ​ർ’ എ​ന്ന ഓ​പ്ഷ​ൻ കൂ​ടി ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​വ​ശ്യം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മീ​ഷ​ന്റെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് നി​ല​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഐ.​പി അ​ഡ്ര​സ്സു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി. വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പോ​ർ​ട്ട​ൽ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ശ​ക്​​ത​മാ​ണ്.

    മാ​പ്പി​ങ്ങി​ന്​ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ആ​​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ട്. 1987ന് ​മു​മ്പ് ജ​നി​ച്ച വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക ജ​ന​ന രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ പി​ന്നോ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ്റും വ​ലി​യ ത​ട​സ്സ​മാ​കും. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ർ​ഹ​രാ​യ പൗ​ര​ന്മാ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നി​ട​യാ​കും. 1987ന് ​മു​മ്പു​ള്ള കേ​സു​ക​ളി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും അ​ക്കാ​ല​ത്തെ മ​റ്റ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളും സാ​ധു​വാ​യ തെ​ളി​വാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    expatriate pravasi malayali SIR Special Intensive Revision Kerala SIR
