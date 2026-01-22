Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഎസ്.ഐ.ആർ സ്വാഭാവിക...
    India
    Posted On
    22 Jan 2026 6:49 AM IST
    Updated On
    22 Jan 2026 6:49 AM IST

    എസ്.ഐ.ആർ സ്വാഭാവിക നീതി തത്ത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം -സുപ്രീംകോടതി

    എസ്.ഐ.ആർ സ്വാഭാവിക നീതി തത്ത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം -സുപ്രീംകോടതി
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം സ്വാ​ഭാ​വി​ക നീ​തി​യു​ടെ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ അ​പാ​ക​ത​ക​ളും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് ധാ​രാ​ളം പേ​ർ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്താ​ണ് ഈ ​നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    വാ​ദ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്‌​മൂ​ല​ത്തി​ൽ, പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ചി​ല പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന് നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്ന് വി​വ​രി​ച്ചു. 200 ല​ധി​കം മ​ക്ക​ളു​ള്ള ര​ണ്ട് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​യും, 100 ലേ​റെ മ​ക്ക​ളു​ള്ള ഏ​ഴ് പേ​രെ​യും, 50 ഉം 40 ​ഉം മ​ക്ക​ളു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പേ​രെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് സ​ത്യ​വാ​ങ്‌​മൂ​ല​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്.

    പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ പേ​രു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ 1.36 കോ​ടി (ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 20 ശ​ത​മാ​നം) പേ​ർ​ക്കാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ നോ​ട്ടീ​സ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി കോ​ട​തി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:West BengalSIRSupreme Court
    News Summary - SIR must be in accordance with the principles of natural justice - Supreme Court
