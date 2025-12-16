Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 7:54 AM IST

    എസ്.ഐ.ആർ പട്ടിക; 25 ലക്ഷം പേരുകൾ പുറത്താകും, സംശയങ്ങളും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ

    SIR, 25 lakh, ,left out, parties,doubts,question,എസ്.ഐ.ആർ, എന്യൂമറേഷൻ,തിരുവനന്തപുരം
    cancel

    തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം: എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​ർ എ​​ന്യൂ​​മ​​റേ​​ഷ​​നി​​ൽ ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​നാ​​കാ​​ത്ത 25.01 ല​​ക്ഷം പേ​​രു​​ടെ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ സം​​ശ​​യ​​വും ചോ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി രാ​​ഷ്​​​​ട്രീ​​യ പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ൾ. ഡി​​സം​​ബ​​ർ ആ​​റി​​ന്​ ചേ​​ർ​​ന്ന രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ 20 ല​​ക്ഷ​​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. കൃ​​ത്യം ഒ​​രാ​​ഴ്ച​​ക്കി​​പ്പു​​റം ഡി​​സം​​ബ​​ർ 15ന്​ ​​ആ​​കെ​​യു​​ള്ള​ 2.78 കോ​​ടി ഫോ​​മു​​ക​​ളി​​ൽ തി​​രി​​കെ​​യെ​​ത്തി​​യ 2.77 കോ​​ടി​​യും (99.96 ശ​​ത​​മാ​​നം) ഡി​​ജി​​റ്റൈ​​സ്​ ചെ​​യ്ത​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ്​ കാ​​ണാ​​മ​​റ​​യ​​ത്തു​​ള്ള​​വ​​ർ 25 ല​​ക്ഷ​​മാ​​യ​​ത്. ഇ​​ത്​ മൊ​​ത്തം വോ​​ട്ട​​ർ​​പ​​ട്ടി​​ക​​യു​​ടെ എ​​ട്ട്​ ശ​​ത​​മാ​​നം വ​​രും. ക​​ണ​​ക്കു​​ക​​ൾ ​ ഗൗ​​ര​​വ​​മാ​​യി കാ​​ണ​​ണ​​മെ​​ന്നും 2025 ഒ​​ക്​​​ടോ​​ബ​​റി​​ൽ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​വ​​ർ എ​​ങ്ങ​​നെ ‘കാ​​ണാ​​ത്ത​​വ​​രാ​​യി’ മാ​​റു​​മെ​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നു മു​​ഖ്യ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ്​ ഓ​​ഫി​​സ​​ർ (സി.​​ഇ.​​ഒ) വി​​ളി​​ച്ച രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ യോ​​ഗ​​ത്തി​​ലു​​യ​​ർ​​ന്ന ചോ​​ദ്യം.

    എ​​ന്യൂ​​മ​​റേ​​ഷ​​ന്​ അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ച സ​​മ​​യ​​പ​​രി​​ധി നീ​​ട്ടി​​യ​​തോ​​ടെ ഈ ​​അ​​ധി​​ക​​സ​​മ​​യ​​ത്ത്​ പ​​ര​​മാ​​വ​​ധി പേ​​രെ ​ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു സി.​​ഇ.​​ഒ​​യു​​ടെ നി​​ർ​​ദേ​​ശം. അ​​തി​​നാ​​ൽ, ക​​​​ണ്ടെ​​ത്താ​​നാ​​കാ​​ത്ത​​വ​​രു​​ടെ എ​​ണ്ണം കു​​റ​​യേ​​ണ്ട​​തി​​ന്​ പ​​ക​​രം ആ​​ളെ​​ണ്ണം കു​​തി​​ച്ചു​​യ​​ർ​​ന്നു. ഇ​​തെ​​ങ്ങ​​നെ സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് ചോ​​ദ്യ​​മു​​യ​​ർ​​ന്നു. ഈ ​​ക​​ണ​​ക്കു​​ക​​ൾ ക​​മീ​​ഷ​​ന്‍റെ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം കാ​​ര്യ​​ക്ഷ​​മ​​മ​​ല്ലെ​​ന്ന​​തി​​ന്​ തെ​​ളി​​വാ​​ണെ​​ന്നാ​​ണ് ആ​​രോ​​പ​​ണം. രേ​​ഖ​​ക​​ൾ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്കാ​​നാ​​യി ​ആ​​ർ​​​ക്കൊ​​ക്കെ നോ​​ട്ടീ​​സ്​ ന​​ൽ​​കു​​മെ​​ന്ന കാ​​ര്യം ക​​ര​​ട്​ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ ആ​​വ​​ശ്യ​​വു​​മു​​യ​​ർ​​ന്നു. എ​​ന്ത്​ കാ​​ര​​ണാ​​ലാ​​ണ്​ നോ​​ട്ടീ​​സ്​ ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് വ്യ​​ക്​​​ത​​മാ​​ക്ക​​ണം. സ​​ർ​​ട്ടി​​ഫി​​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ൾ മു​​ൻ​​കൂ​​ട്ടി സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ ഇ​​ത്​ സ​​ഹാ​​യി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ൾ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി.

    മ​​രി​​ച്ച​​വ​​രും ഇ​​ര​​ട്ടി​​പ്പു​​മാ​​യി 7.75 ല​​ക്ഷം

    ക​​മീ​​ഷ​​ന്‍റെ ക​​ണ​​ക്ക് പ്ര​​കാ​​രം 25.01 ല​​ക്ഷ​​ത്തി​​ൽ 6.44 ല​​ക്ഷം പേ​​ർ മ​​രി​​ച്ച​​വ​​രാ​​ണ്. 1.31 ല​​ക്ഷം പേ​​രു​​ക​​ൾ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ലെ ഇ​​ര​​ട്ടി​​പ്പാ​​ണ്. ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​നാ​​കാ​​ത്ത​​വ​​ർ 7.11 ല​​ക്ഷം. 8.19 ല​​ക്ഷം പേ​​ർ സ്ഥി​​ര​​മാ​​യി താ​​മ​​സം മാ​​റി​​യ​​വ​​രാ​​ണ്. ഫോം ​​വാ​​ങ്ങാ​​ത്ത​​വ​​രോ, വാ​​ങ്ങി​​യെ​​ങ്കി​​ലും തി​​രി​​ച്ചേ​​ൽ​​പ്പി​​ക്കി​​ല്ലെ​​ന്ന്​ അ​​റി​​യി​​ച്ച​​വ​​രോ ആ​​യി 1.93 ല​​ക്ഷം പേ​​രു​​ണ്ട്. ഇ​​തി​​ലൊ​​ന്നും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടാ​​ത്ത​​വ​​രു​​ടെ പ​​ട്ടി​​ക ക​​ര​​ട്​ പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന്​ മു​​ൻ​​പ്​ ​പ്ര​​ത്യേ​​കം പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും ഇ​​വ​​ർ​​ക്ക്​ ക​​ര​​ടി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ അ​​വ​​സ​​ര​​മൊ​​രു​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും സി.​​പി.​​എം പ്ര​​തി​​നി​​ധി എം.​​വി ജ​​യ​​രാ​​ജ​​ൻ, മു​​സ്​​​ലിം ലീ​​ഗ്​ പ്ര​​തി​​നി​​ധി അ​​ഡ്വ.​​മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ്​ ഷാ ​​എ​​ന്നി​​വ​​ർ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു. എ​​ന്നാ​​ൽ, ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​നാ​​കാ​​ത്ത​​വ​​രു​​ടെ പ​​ട്ടി​​ക ചൊ​​വ്വാ​​ഴ്​​​ച വെ​​ബ്​​​സൈ​​റ്റി​​ൽ പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്നും ബൂ​​ത്ത്​ തി​​രി​​ച്ചു​​ള്ള പ​​ട്ടി​​ക ബി.​​എ​​ൽ.​​ഒ​​മാ​​ർ ബി.​​എ​​ൽ.​​എ​​മാ​​ർ​​ക്ക്​ ന​​ൽ​​കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്നും സി.​​ഇ.​​ഒ വ്യ​​ക്​​​ത​​മാ​​ക്കി. ഇ​​തി​​ന്​ പു​​റ​​മേ മ​​രി​​ച്ച​​വ​​രു​​ടെ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ലും സം​​ശ​​യ​​മു​​യ​​ർ​​ന്നു. മ​​രി​​ച്ച​​വ​​ർ ആ​​റ്​ ല​​ക്ഷ​​മെ​​ന്ന ക​​ണ​​ക്ക്​ ശ​​രി​​യ​​ല്ലെ​​ന്നും ഇ​​ത്​ ഏ​​ത്​ രേ​​ഖ ​പ്ര​​കാ​​ര​​മാ​​ണെ​​ന്നും കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ്​ പ്ര​​തി​​നി​​ധി എം.​​കെ റ​​ഹ്​​​മാ​​ൻ ചോ​​ദി​​ച്ചു. ത​​ദ്ദേ​​ശ​ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ന്​ സ​​മാ​​ന്ത​​ര​​മാ​​യി എ​​സ്.​​ഐ.​​ആ​​ർ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കി​​യ​​തി​​ന്‍റെ ഫ​​ല​​മാ​​ണ്​ ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​നാ​​കാ​​ത്ത​​വ​​രു​​ടെ എ​​ണ്ണം കൂ​​ടി​​യ​​തെ​​ന്ന്​ സി.​​​പി.​​ഐ പ്ര​​തി​​നി​​ധി സ​​ത്യ​​ൻ മൊ​​കേ​​രി ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി. മാ​​ത്യു ജോ​​ർ​​ജ്​ (​കേ​​ര​​ള കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ്), ആ​​ന​​ന്ദ് കു​​മാ​​ർ (കേ​​ര​​ള കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ്-​​എം), ജെ.​​ആ​​ർ പ​​ത്​​​മ​​കു​​മാ​​ർ (ബി.​​ജെ.​​പി), പി.​​ജി പ്ര​​സ​​ന്ന​​കു​​മാ​​ർ (ആ​​ർ.​​എ​​സ്‌.​​പി) എ​​ന്നി​​വ​​ർ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ചു.

    കരടു പട്ടികയിൽ പുറത്താകുന്നവർ

    മ​രി​ച്ച​വ​ർ 6.44 ല​ക്ഷം

    സ്ഥി​ര​മാ​യി താ​മ​സം മാ​റി​യ​വ​ർ 8.19 ലക്ഷം

    ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​ർ 7.11 ല​ക്ഷം​

    ഇ​ര​ട്ടി​പ്പ് 1.31 ല​ക്ഷം

