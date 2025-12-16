Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഎസ്.​ഐ.ആർ: കോൺഗ്രസ്...
    India
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 11:22 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 11:22 PM IST

    എസ്.​ഐ.ആർ: കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സർക്കാർ

    text_fields
    bookmark_border
    SIR: Government says Congress is misleading the country
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​ത്യേ​ക വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ വോ​ട്ട് കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന തെ​റ്റാ​യ ആ​ഖ്യാ​നം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് രാ​ജ്യ​ത്തെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സ​ഭാ നേ​താ​വും കേ​ന്ദ്ര ​ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ജെ.​പി. ന​ഡ്ഡ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ദേ​ശീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പോ​ലൊ​രു പാ​ർ​ട്ടി എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ​തി​രെ റാ​ലി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ല​ജ്ജാ​ക​ര​മാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യെ​യും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ തോ​ൽ​വി​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ കാ​ര​ണ​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മാ​തൃ​കാ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ നേ​താ​ക്ക​ളും എ​ല്ലാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ഒ​രു​പോ​ലെ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​സ്തി​യി​ൽ വ​ൻ​വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. കേ​ര​ളം​പോ​ലെ പ​ണ​ക്കൊ​ഴു​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​പോ​ലും ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ആ​സ്തി​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചെ​ല​വി​ന് പ​രി​ധി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​രി​ഷ്കാ​ര​മെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച പ​ണം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​മു​ണ്ടെ​ന്നും ബി​ജു ജ​ന​താ​ദ​ൾ എം.​പി ദേ​ബാ​ശി​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SIRCongressBJP
    News Summary - SIR: Government says Congress is misleading the country
    Similar News
    Next Story
    X