Madhyamam
    13 Dec 2025 12:46 PM IST
    date_range 13 Dec 2025 12:46 PM IST

    യു.പിയിൽ എസ്‌.ഐ.ആർ സമയപരിധി നീട്ടിയത് സന്യാസിമാർക്കു വേണ്ടിയെന്ന്; ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നൽകിയതും യു.പിക്ക്

    യു.പിയിൽ എസ്‌.ഐ.ആർ സമയപരിധി നീട്ടിയത് സന്യാസിമാർക്കു വേണ്ടിയെന്ന്; ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നൽകിയതും യു.പിക്ക്
    ലക്നോ: ഉത്തർപ്രദേശ് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസറുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് എസ്‌.ഐ.ആർ എണ്ണൽ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ഡിസംബർ 15 ദിവസം കൂടി നീട്ടിയത് സംസ്ഥാനത്തെ സന്യാസിമാർക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സമയപരിധി നീട്ടിയ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതാണ് യു.പി. നവംബർ 4ന് ആരംഭിച്ച ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന എസ്‌.ഐ.ആർ ഡിസംബർ 11 വരെ ആയിരുന്നു. അത് നീട്ടി 26 വരെയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

    അയോധ്യ, വാരാണസി, മഥുര എന്നിവടങ്ങളില്‍ സന്യാസിമാരെ വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതില്‍ തടസ്സമുണ്ടായതോടെയാണ് ബി.ജെ.പിക്ക് അനുകൂലമായി എസ്.ഐ.ആറിന്റെ സമയപരിധി രണ്ടാഴ്ചയിലധികം നീട്ടിയതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

    ലൗകിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ പേരും മറ്റും സ്വീകരിച്ചതിനാല്‍ പുതിയ പേരിന് അനുസരിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകളുടെ അഭാവം സന്യാസിമാരെ വോട്ടര്‍പ്പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതിന് വെല്ലുവിളിയായതോടെയാണ് പുതിയ നീക്കം.

    പൂര്‍വകാല ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച സന്യാസിമാര്‍ എസ്.ഐ.ആര്‍ ഫോമിലെ അച്ഛന്‍, അമ്മ എന്നീ കോളങ്ങളില്‍ വിവരം ചേര്‍ക്കുന്നതില്‍ വ്യക്തത നല്‍കാത്തതാണ് ബി.ജെ.പിയെ വെട്ടിലാക്കിയത്. ബുധനാഴ്ച, സി.ഇ.ഒ നവ്ദീപ് റിൻ‌വ മരിച്ചുപോയതോ സ്ഥലംമാറിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാജരാകാത്തതോ ആയ വോട്ടർമാരെ വീണ്ടും പരിശോധിക്കാൻ ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ട സമയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രണ്ടാഴ്ചത്തെ കാലാവധി നീട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം, എസ്‌.ഐ.ആർ എണ്ണൽ കാലയളവ് പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 2025 ഡിസംബർ 26 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ഇനി ഡിസംബർ 31 ആയിരിക്കും. അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കാലയളവ് ഡിസംബർ 31 മുതൽ ജനുവരി 30 വരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഡിസംബർ 31 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 21 വരെ, എണ്ണൽ ഫോമുകളിലെ തീരുമാനങ്ങളും ക്ലെയിമുകളുടെയും എതിർപ്പുകളുടെയും തീർപ്പാക്കൽ നോട്ടീസ് ഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കും. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ അന്തിമ പ്രസിദ്ധീകരണം ഇനി ഫെബ്രുവരി 28 ന് നടക്കും.

    X