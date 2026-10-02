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    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക്രൂ​ര​ത വീണ്ടും; ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി; തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

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    ഫോം 6​ലെ മാ​റ്റ​ത്തി​ന് ടി.​സി.​എ​സി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​താ​രെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വു​മാ​യി രാ​ഹു​ൽ
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക്രൂ​ര​ത വീണ്ടും; ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി; തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) സ്വേ​ച്ഛാ​പ​ര​മാ​യി തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്ത മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ ത​ന്നെ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ. പു​തി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ഫോം 6​നൊ​പ്പം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത് മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്താ​ൻ ടാ​റ്റ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി സ​ർ​വി​സ​സി​ന് (ടി.​സി.​എ​സ്) ക​മീ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത് ആ​രാ​ണെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വു​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ നേ​താ​വ് രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​നി​ര​ത്താ​ൻ ​ഫോം 7 ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ദു​രു​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു. വിഷയത്തിൽ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ നിർദേശം നൽകി.

    അ​തി​നി​ടെ, ബം​ഗാ​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​പ്പോ​ലും വീ​ണ്ടും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ് ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യ കാ​ര്യം പു​റ​ത്ത​റി​യി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് ഇ​ന്ദ്ര​ജി​ത് ചാ​റ്റ​ർ​ജി എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​പ്പ​ല​റ്റ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജി​വെ​ച്ചു. അ​ർ​ഹ​രാ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് രാ​ജി. ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടു​മു​ത​ൽ ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ൽ​ക്ക​ട്ട ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി. മു​സ്‍ലിം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ ജി​ല്ല​യാ​യ മു​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദി​ലെ അ​പ്പ​ല​റ്റ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ന​മ്പ​ർ 11ന്റെ ​അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​ണ് ഇ​ന്ദ്ര​ജി​ത് ചാ​റ്റ​ർ​ജി. ഒ​ഡി​ഷ​യി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ സം​സ്ഥാ​ന ചീ​ഫ് ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​ർ.​എ​സ്. ഗോ​പാ​ല​ൻ സ്വ​യം വി​ര​മി​ക്ക​ലി​ന് (വി.​ആ​ർ.​എ​സ്) അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി. സ​ർ​വി​സി​ൽ ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കാ​ലാ​വ​ധി ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ രാ​ജി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത് വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ച്ചു.

    പു​തി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ഫോം 6​നൊ​പ്പം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്, മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്താ​ൻ ടി.​സി.​എ​സി​ന് ക​മീ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത് ആ​രാ​ണെ​ന്നും ക​മ്പ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രാ​ണ് ഇ​തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കാ​ൻ ഫോം 7 ​വ​ഴി ന​ൽ​കി​യ 4,000ത്തി​ല​ധി​കം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും മു​സ്‌​ലിം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. പ​രാ​തി​ക​ളും ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി​ക്ക് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം കൂ​ട്ട അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ എ​ത്തി​യ​ത്. വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ പ്രി​ന്റ് ചെ​യ്ത് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ മാ​ത്രം കൈ​പ്പ​ട​യി​ൽ എ​ഴു​തി​യ നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബെ​ള​ഗാ​വി സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടെ​ത്തി​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഫോം 7 ​അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​പ്പി​ടാ​നാ​യി എ​ത്തി​ച്ച​താ​യി ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സം​ഭ​വം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​​ലെ​യാ​ണ് ഫോം 7 ​ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ സ​മ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​കെ. ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ്, മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ, എ​സ്.​എ​സ്. മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ, ഈ​ശ്വ​ർ ഖ​ണ്ഡ്രെ, എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ അ​റി​വി​ല്ലാ​തെ ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ മ​റ​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്നും 45 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി വെ​ട്ടി​മാ​റ്റാ​ൻ വ​ൻ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    News Summary - SIR Controversy: Rahul Questions EC Over TCS Link
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