Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഎസ്.ഐ.ആർ: 60...
    India
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 11:02 PM IST

    എസ്.ഐ.ആർ: 60 ബി.എല്‍.ഒമാർക്ക് എതിരെ കേസ്

    text_fields
    bookmark_border
    sir
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: കൃത്യസമയത്ത് എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ ചെയ്തില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് നോയിഡയിലെ 60 ബി.എല്‍.ഒമാര്‍ക്കെതിരെയും ഏഴ് സൂപ്പർവൈസർമാർക്കെതിരെയും ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ജില്ല കലക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കേസ്.

    1950ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ 32ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം രണ്ടുവർഷം വരെ തടവു ശിക്ഷയും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്. ഇതുകൂടാതെ എസ്.ഐ.ആർ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് തുടർന്ന് അംഗൻവാടി ടീച്ചർമാരായ 181 ബി.എൽ.ഒമാർക്ക് പിരിച്ചുവിടൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു.

    ജോലി സമ്മർദത്തെ തുടർന്ന് ബി.എല്‍.ഒമാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾക്കിടയിലാണ് ബി.എൽ.ഒമാർക്കെതിരെ യു.പി സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:caseBLOSIRLatest News
    News Summary - SIR: Case against 60 BLOs
    Similar News
    Next Story
    X