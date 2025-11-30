Begin typing your search above and press return to search.
    30 Nov 2025 10:48 PM IST
    30 Nov 2025 10:48 PM IST

    എസ്.ഐ.ആർ: യു.പിയിൽ ബി.എൽ.ഒ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

    മൊ​റാ​ദാ​ബാ​ദ്: ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ബ​ഹേ​രി​യി​ൽ ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്തു. സ​ർ​വേ​ഷ് സി​ങ് (46) ആ​ണ് വീ​ട്ടി​ലെ സ്റ്റോ​ർ റൂ​മി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച​ത്.

    ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് സ​മ​യം ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​മി​ത ജോ​ലി​ഭാ​ര​മാ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ കു​റി​പ്പി​ലു​ണ്ട്. അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ സ​ർ​വേ​ഷ് സി​ങ്ങി​നെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​നാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​യി നി​യ​മി​ച്ച​ത്.

    ആ​ദ്യ​മാ​യി ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ൽ 42കാ​ര​നാ​യ ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

