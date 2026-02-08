Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 10:29 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 10:29 PM IST

    എസ്.ഐ.ആർ: ബി.ജെ.പി ഫോം ​7 ദുരുപയോഗിക്കുന്നു -അഖിലേഷ് യാദവ്

    എസ്.ഐ.ആർ: ബി.ജെ.പി ഫോം ​7 ദുരുപയോഗിക്കുന്നു -അഖിലേഷ് യാദവ്
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ബി.​ജെ.​പി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വ്. പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഫോം 7 ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വോ​ട്ടു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ​ത​ന്നെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ഴു​വ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​ട്ടി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ല​ഖ്നോ​വി​ലും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലു​മു​ള്ള ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​മാ​ജ്‌​വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി മു​മ്പ് വി​ജ​യി​ച്ച ബൂ​ത്തു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് വോ​ട്ടു​ക​ൾ നീ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത് സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ഖി​ലേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ ഇ​തി​ന​കം സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലും സ​മാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു. നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത പാ​ലി​ക്കാ​നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നു​ണ്ട്. സം​വി​ധാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്തോ​റും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ശ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫോം 7 ​ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി നേ​ര​​ത്തേ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    TAGS:Akhilesh YadavSIRBJP
