Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    എസ്.ഐ.ആർ: ബംഗാളിൽ വീട്ടമ്മക്ക് പൊലീസിന്റെ അറസ്റ്റ് ഭീഷണി

    text_fields
    bookmark_border
    SIR: Bengal Woman Faces Arrest
    cancel
    camera_alt

    മഹാസിന ഖാത്തൂൻ

    കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിൽ, അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം വരാനിരിക്കെ വീട്ടമ്മയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണി. ബംഗാളിലെ ബാങ്കുര ജില്ലയിലെ ഉത്തർ ബൻകത സ്വദേശിനിയായ മഹാസിന ഖാത്തൂൻ എന്ന വീട്ടമ്മക്കാണ് പൊലീസിൽ നിന്ന് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് 3ന് മഹാസിനയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ പൊലീസ് സംഘം, വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതിനാൽ ഇവരുടെ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കയ്യിൽ ചെറിയ കുട്ടിയുള്ളതിനാലാണ് അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വിട്ടതെന്നും, ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും വരുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞതായി മഹാസിന വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി മഹാസിനയുടെ പേര് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ ഇവർ സമീപിക്കുകയും ജൂൺ 3ന് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ട്രിബൂണലിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇത്തരമൊരു ഭീഷണിയുണ്ടായത്. ട്രിബ്യൂണലിൽ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാകാത്ത എല്ലാവരുടെയും വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ട മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തവും മഹാസിനക്ക് മാത്രമാണെന്നുമാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രതികരണം. സാധാരണക്കാരായ വോട്ടർമാർക്കെതിരെ പൊലീസ് നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ബംഗാളിൽ വലിയ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - SIR: Bengal Woman Faces Arrest
    Next Story
    X