Madhyamam
    India
    India
    Posted On
    15 Nov 2025 7:31 AM IST
    Updated On
    15 Nov 2025 7:31 AM IST

    'വില്ലനാ'യി എസ്.ഐ.ആർ

    ‘വില്ലനാ’യി എസ്.ഐ.ആർ
    വി​ട്ടു​പോ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണി​ത്. രാജ്യ​ത്തെ ര​ണ്ട് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബി​ഹാ​റി​ലേ​ത്. വി​ട്ടു​പോ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണി​ത്.

    ബി​ഹാ​റി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഇ​തേ രീ​തി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​മൊ​ട്ടു​ക്കും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റും ക​മീ​ഷ​നും മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലു​ള്ള കേ​സു​ക​ളെ​ല്ലാം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ഒ​ന്നാ​ക്കി അ​തി​നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ഫ​ലം പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ന​ൽ​കി​യ മൗ​നാ​നു​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം എ​ന്താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി​ഹാ​ർ തെ​ളി​യി​ച്ചു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഭൂ​പേ​ഷ് ഭാ​ഗേ​ലൂം സ​മാ​ജ്‍വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് മു​ലാ​യം സി​ങ് യാ​ദ​വും സി.​പി.​ഐ (എം.​എ​ൽ) നേ​താ​വ് ദീ​പാ​ങ്ക​ർ ഭ​ട്ടാ​ചാ​ര്യ​യു​മെ​ല്ലാം ബി​ഹാ​റി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ​ട്ടി​ക​വെ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ

    അ​തേ​സ​മ​യം എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ​ട്ടി​ക അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് ​വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​നി​റ​ങ്ങി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തോ​റ്റ​ശേ​ഷം കോ​ൺ​ഗ്ര​സും സ​മാ​ജ്‍വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി​യും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യും ഇ​ട​തു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ക്ഷേ​പ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത് വൈ​കി​യു​ദി​ച്ച വി​വേ​ക​മാ​യി​പ്പോ​യി. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പി​ൽ തീ​ർ​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യാ​ൻ ‘ഇ​ൻ​ഡ്യ’ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് കി​ട്ടി​യ സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ബി​ഹാ​ർ. എ​ന്നാ​ൽ, ബൂ​ത്തു​ത​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു​കാ​ണി​ക്കാ​ൻ കി​ട്ടി​യ ഒ​ന്നാ​ന്ത​രം അ​വ​സ​രം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യും ഇ​ട​തു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ക​ള​ഞ്ഞു​കു​ളി​ച്ചു.

    വീ​ടു​വീ​ടാ​ന്ത​രം ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി ഓ​രോ ബൂ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​ഠി​ച്ച് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ മെ​ന​ക്കെ​ടാ​തെ ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​യി ക​മീ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ത​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക വെ​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നി​റ​ങ്ങി രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹാ​സ​ഖ്യം. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു എ​ന്ന് അ​തി​നെ​തി​രെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച യോ​ഗേ​ന്ദ്ര യാ​ദ​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​രാ​ജ​യ​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​രു​തെ​ന്നാ​ണ് യാ​ദ​വ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ മ​റ്റു വീ​ഴ്ച​ക​ളെ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്ക​രു​തെ​ന്നാ​ണ് യോ​ഗേ​ന്ദ്ര യാ​ദ​വ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ‘എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്’ ഇ​നി കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ബം​ഗാ​ളി​ലും

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലൂ​ടെ നി​ഷ്‍ക​രു​ണം വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ 68.66 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 36 ല​ക്ഷം പേ​രെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​ത് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ചെ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വ​രെ വീ​ട്ടി​ൽ ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് എ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്ക​ണം. ഇ​വ​രെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​തി​ന് പു​റ​മെ പു​തു​താ​യി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത 21 ല​ക്ഷം വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും വി​ലാ​സ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​റ​ക്കി​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​രേ എ​പി​ക് ന​മ്പ​റി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വോ​ട്ടു​ക​ളും ഒ​രേ വീ​ട്ടി​ൽ 800 വ​രെ വോ​ട്ടു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക ബൂ​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി ഇ​ത്ര​യും വെ​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ അ​രി​ച്ചു​പെ​റു​ക്കി ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ത്താ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ത​ലേ​ന്നാ​ൾ ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ വോ​ട്ടു​ചോ​രി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ബോം​ബ്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ​യും ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഏ​റെ​നാ​ളി​ന് ശേ​ഷം ​ഏ​റെ പ​ണി​പ്പെ​ട്ട് ‘വോ​ട്ടു​ചോ​രി’ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത് പോ​ലെ ബി​ഹാ​ർ വോ​ട്ടു​ചോ​രി​യു​ടെ വ​സ്തു​ത​ക​ളും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും ടീ​മും പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും കേ​ര​ള​വും ബം​ഗാ​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​ഹാ​ർ​പോ​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും.

