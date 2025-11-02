Begin typing your search above and press return to search.
    ഈ ​ധി​റു​തി​യി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്

    ഈ ​ധി​റു​തി​യി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ല​ം വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ലോ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​മോ അ​ല്ല. ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​ത​ന്നെ​യും ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​ച്ച​യാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന്, ​കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ധി​റു​തി പി​ടി​ച്ച് 12 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​​വ്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് പ​ല​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്താ​യി​രി​ക്കും ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ക​മീ​ഷ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ടാ​വു​ക?​ ഈ​യൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ എ​ൻ.​ആ​ർ.​സി​ക്ക് കേ​ന്ദ്രം ന്യാ​യം ച​മ​ക്കു​ക​യാ​ണോ? അ​തോ, സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ​വി​രു​ദ്ധ പ​ക്ഷ​ത്ത് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും ദ​ലി​ത് പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​രി​കു​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​യി​രി​ക്കു​മോ ഇ​തി​നു പി​ന്നി​ൽ?

    ജൂ​ൺ 24നാ​യി​രു​ന്നു​വ​ല്ലോ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. ന​വം​ബ​റി​ൽ ബി​ഹാ​റി​ൽ അ​സം​ബ്ലി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​​​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ട്ടു​ട​നെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി റി​ട്ട് ഹ​ര​ജി​ക​ളെ​ത്തി; ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 1950ലെ ​ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ, എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി​യു​ടെ​യെ​ല്ലാം പൊ​തു​വാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം.

    ബി​ഹാ​റി​ലെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ കോ​ട​തി​കേ​റി. 2025 ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ പു​തു​ക്കി​യ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് 2003ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ​പ്ര​​ക്രി​യ​യു​ടെ സാം​ഗ​ത്യ​മാ​ണ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2003ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ​ല്ലാം വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട 11 രേ​ഖ​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക്കാ​യി ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. 11 രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി​യും ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല! സ്വാഭാവികമായും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ട​​പെ​ടാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി. മ​ന​സ്സി​ല്ലാ മ​ന​സ്സോ​ടെ, തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ആ​ധാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം, വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ത​ന്റെ പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ആ​റ് രേ​ഖ​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് മ​തി: ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, മെ​ട്രി​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്, ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, പാ​ൻ കാ​ർ​ഡ്, ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ്. ഇ​വി​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് 11രേ​ഖ​ക​ളാ​ണ്. അ​തി​ലാ​ക​ട്ടെ, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​ധാ​ർ, പാ​ൻ കാ​ർ​ഡ്, ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ ഇ​ല്ല​താ​നും. ഇ​ങ്ങ​നെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി ജ​ന​​​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​ൻ ക​മീ​ഷ​നാ​കു​മോ? പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​തി​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം.

    1995ൽ ​ലാ​ൽ ബാ​ബു ഹു​സൈ​ൻ കേ​സി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​ധി ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, ആ ​വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പൗ​ര​ത്വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി, ത​ന്റെ ഭാ​ഗം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​നു ശേ​ഷ​മ​ല്ലാ​തെ അ​യാ​ളു​ടെ പേ​ര് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​സ്തു​ത കേ​സി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​ധി. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, ക​മീ​ഷ​ന്റെ ന​ട​പ​ടി പ​ര​മോ​ന്ന​ത നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്.

    ബി​ഹാ​റി​ൽ ക​മീ​ഷ​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​ള്ള ഹ​ര​ജി​ക​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്, എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​മ്പോ​ൾ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ല​മാ​യൊ​രു വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ലോ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​മോ അ​ല്ല. ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി, ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​ത​ന്നെ​യും ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​ച്ച​യാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. ഒ​രാ​ളു​ടെ പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ കൈ​ക​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മം ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി മാ​റ്റു​ക​വ​ഴി, ക​മീ​ഷ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്നു.

    1947നും 1950​നും ഇ​ട​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പൗ​ര​ത്വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് യാ​തൊ​രു നി​യ​മ​വു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ് രാ​ജ്യം ആ​ദ്യ​ത്തെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നോ​ർ​ക്ക​ണം. രാ​ജ്യ​ത്ത് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ളെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു അ​ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ന്നി​പ്പോ​ൾ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ല​കീ​ഴ് മ​റി​ഞ്ഞു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സം​ശ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം വ്യ​ക്തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു, അ​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ​ല്ല. സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ കൈ​വ​ശം ആ​കെ​യു​ള്ള​ത് റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡും ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ്. അ​താ​ക​ട്ടെ, പൗ​ര​ത്വ രേ​ഖ​യാ​യി ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​മി​ല്ല.

    ആ​ദ്യ​ത്തെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക സ്വാ​ഭാ​വി​ക അം​ഗ​ത്വ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പൗ​ര​ത്വ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ര​ണം അ​ന്നും ഇ​ന്നും ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ​യും കൈ​വ​ശം പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് ജ​ന​​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള സ​മീ​പ​നം വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക. ഇ​ന്നി​​പ്പോ​ൾ സ​മീ​പ​നം വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​ടേ​ത​ല്ല; മ​റി​ച്ച് സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റേ​താ​ണ്. പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വു​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ക​ർ​ത്ത​വ്യം, ആ​രു​ടെ​യും പൗ​ര​ത്വം നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക​യ​ല്ല. കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ച്ച​യാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ലം​ഘ​ന​മാ​ണി​ത്. ക​ളി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന അ​മ്പ​യ​ർ ഇ​വി​ടെ ഗേ​റ്റ് കീ​പ്പ​റാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു!

