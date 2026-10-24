ഡൽഹിയിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത് 4.76 ദശലക്ഷം പേരുകൾ; ഫോം 6 ലഭിച്ചത് 2.5 ലക്ഷം മാത്രം

ഡൽഹിയിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത് 4.76 ദശലക്ഷം പേരുകൾ; ഫോം 6 ലഭിച്ചത് 2.5 ലക്ഷം മാത്രംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് 4.76 ദശലക്ഷം പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്ത ഡൽഹിയിൽ ഒക്ടോബർ 22 വരെ ലഭിച്ചത് 2,50,000 ഫോം 6 അപേക്ഷകൾ മാത്രം. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ വെസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കുറവ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നുമാണെന്നും ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 22 വരെ 2,50,754 ഫോം 6 അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ കണക്കിൽ പുതിയ വോട്ടർമാരും എസ്.ഐ.ആർ വഴി നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് കരട് പട്ടിക പുറത്തുവരുന്നതിന് മുമ്പ് 2,12,400 ഫോം 6 അപേക്ഷകൾ കൂടി ലഭിച്ചിരുന്നു.
2002-ലെ അടിസ്ഥാന വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതിനാലോ ലോജിക്കൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാരണമോ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട 3.3 ദശലക്ഷം ആളുകളിൽ 2.95 ദശലക്ഷത്തോളം പേരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതായി സിഇഒയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ എതിർത്തോ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടോ ആരെങ്കിലും ഫോം 7 സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇവർ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ ഭാഗമാകും. അത്തരം അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചാൽ പരിശോധന നടത്തും.വോട്ടർപ്പട്ടികിലെ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള ഡൽഹിയിൽ ഏകദേശം 89,000 ഇത്തരം ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചതായി കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.
സെപ്റ്റംബർ 20നും ഒക്ടോബർ 22നും ഇടയിൽ ലഭിച്ച ഫോം 6 അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം 1,58,470 ആണ്.ഡിസംബർ 4ന് അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. നവംബർ 30-ഓടെ എല്ലാ അപേക്ഷകളും തീർപ്പാക്കുമെന്ന് സിഇഒ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.തിലക് നഗർ, ജനക്പുരി, രജൗരി ഗാർഡൻ, വികാസ്പുരി എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന ഡൽഹിയിലെ വെസ്റ്റ് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചത് - 30,361. കിരാരി, രോഹിണി, മംഗോൾപുരി എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് 25,925 അപേക്ഷകളും, ത്രി ലോക്പുരി, ലക്ഷ്മി നഗർ, ഗാന്ധി നഗർ എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന ഈസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് 24,200 അപേക്ഷകളും ലഭിച്ചു. ഓഖ്ല, കൽക്കാജി, തുഗ്ലക്കാബാദ് എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ജില്ലയിൽ 24,153 അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു.
ഡൽഹിയിൽ ജൂൺ 30-നാണ് എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൽ ആരംഭിച്ചത്. ആ സമയത്ത് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ 14.5 ദശലക്ഷം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കരട് പട്ടിക ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് പുറത്തിറക്കി, അതിൽ നിന്ന് 4.76 ദശലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ നീക്കം ചെയ്തു - ഇവരെയെല്ലാം സ്ഥലത്തില്ലാത്തവർ, താമസം മാറിയവർ, മരണപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ വോട്ടർമാർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽ ചേർക്കലിനായി ഫോം 6, നീക്കം ചെയ്യലിനായി ഫോം 7, വിവരങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കായി ഫോം 8 എന്നിവ പൂരിപ്പിക്കാനും തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും ഒക്ടോബർ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.