    India
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 10:15 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 10:15 PM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: മധ്യപ്രദേശിൽ 43 ലക്ഷം പേരും ഛത്തിസ്ഗഢിൽ 27 ലക്ഷം പേരും പുറത്ത്

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ര​ള​ത്തോ​ടൊ​പ്പം എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ 43 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​യും ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ൽ 27 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​യും 2025ലെ ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ു. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ 43 ല​ക്ഷം പേ​രി​ൽ 31.51 ല​ക്ഷം പേ​രും ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്. 8.46 ല​ക്ഷം പേ​ർ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​യും 2.77 ല​ക്ഷം ​പേ​ർ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വോ​ട്ടു​ള്ള​വ​രാ​യും ക​മീ​ഷ​ൻ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ൽ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത 27 ല​ക്ഷം പേ​രി​ൽ 19.14 ല​ക്ഷം ​പേ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. 6.42 ല​ക്ഷം പേ​ർ മ​രി​ച്ച​വ​രാ​യും 1.79 ല​ക്ഷം പേ​ർ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ടു​ള്ള​വ​രാ​യും ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്ത​മാ​ൻ- നി​കോ​ബാ​റി​ൽ 51,906 പേ​​രെ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​ത്. 9,191 പേ​ർ മ​രി​ച്ച​വ​രും 2917 പേ​ർ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ടു​ള്ള​വ​രു​മാ​ണെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Election Commisonvoter listSIR
    News Summary - SIR: 43 lakh people in Madhya Pradesh and 27 lakh in Chhattisgarh out
