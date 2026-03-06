Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 6 March 2026 10:22 PM IST
    date_range 6 March 2026 10:22 PM IST

    ഇറാൻ അംബാസഡ​റെ കണ്ട് എസ്.ഐ.ഒയുടെ അനുശോചനം

    ഇറാൻ അംബാസഡ​റെ കണ്ട് എസ്.ഐ.ഒയുടെ അനുശോചനം
    എസ്‌.ഐ‌.ഒ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ ഹഫീസ്, ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരായ യൂനസ് മുല്ല, തഷ്‌രീഫ് കെ.പി എന്നിവർ ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ അംബാസഡർ ഡോ. മുഹമ്മദ് ഫത്താലിയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ

    ന്യൂഡൽഹി: സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌.ഐ‌.ഒ) ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ ഹഫീസ്, ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരായ യൂനസ് മുല്ല, തഷ്‌രീഫ് കെ.പി എന്നിവർ ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ അംബാസഡർ ഡോ. മുഹമ്മദ് ഫത്താലിയെ സന്ദർശിച്ച് ആയത്തുല്ല അലി ഖാം​ന​ഈ​യു​ടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

    സയണിസ്റ്റ് ശക്തികളും യു.എസ്. സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളും നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ ഉറച്ച ശബ്ദമായിരുന്നു ആയത്തുല്ല അലി ഖാം​ന​ഈ​ എന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നീതിയെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ തുടർന്നും പ്രചോദിപ്പിക്കുമെന്ന് എസ്‌.ഐ‌.ഒ പ്രസിഡന്റ് അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS:siocondolencesAyatollah Ali KhameneiIranian ambassador
