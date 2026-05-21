    Posted On
    date_range 21 May 2026 1:13 PM IST
    Updated On
    date_range 21 May 2026 1:13 PM IST

    മെലോണിക്ക് സമ്മാനിച്ച 'പട്ട് വസ്ത്രം' മുതൽ കേരളത്തിന്‍റെ 'മട്ട അരി' വരെ; അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലെ സന്ദർശനത്തിനിടെ പ്രമുഖർക്ക് മോദി നൽകിയ സമ്മാനങ്ങൾ ഇവയാണ്!

    ഇറ്റലി, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (UAE), നെതർലൻഡ്‌സ്, സ്വീഡൻ, നോർവേ എന്നീ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഈ സന്ദർശന വേളയിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാർക്കും പ്രമുഖർക്കും അദ്ദേഹം നൽകിയ സമ്മാനങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും വൈവിധ്യവും വിളിച്ചോതുന്നതും, പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാരാൽ തയാറാക്കിയതുമായ സമ്മാനങ്ങളാണ് മോദി ഓരോരുത്തർക്കുമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

    ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണിക്ക് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തനത് ശൈലിയിലുള്ള രണ്ട് പട്ടു ഷാളുകളാണ് മോദി സമ്മാനിച്ചത്. അസമിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്തമായ 'മുഗ സിൽക്ക്' കൊണ്ട് നിർമിച്ച ഷാളും, മണിപ്പൂരിലെ മലനിരകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന അപൂർവ്വ പുഷ്പത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നെയ്തെടുത്ത 'ഷിരുയി ലില്ലി സിൽക്ക്' ഷാളുമായിരുന്നു അവ. കൂടാതെ ഇറ്റാലിയൻ പ്രസിഡന്റ് സെർജിയോ മാറ്ററെല്ലക്ക് ആഗ്രയിലെ പ്രശസ്തമായ മാർബിൾ ഇൻലേ വർക്ക് ബോക്സും അതോടൊപ്പം പണ്ഡിറ്റ് ഭീംസെൻ ജോഷി, എം.എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മി എന്നിവരുടെ സംഗീത സിഡികളും അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചു.

    നെതർലൻഡ്‌സ് സന്ദർശനത്തിനിടെ അവിടുത്തെ രാജാവ് വില്യം അലക്സാണ്ടറിന് ജയ്പൂരിന്റെ സ്വന്തം 'ബ്ലൂ പോട്ടറി' (നീല മൺപാത്ര കല) ഭരണിയും മാക്സിമ രാജ്ഞിക്ക് മനോഹരമായ മീനാകാരി-കുന്ദൻ കമ്മലുകളുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയത്. നെതർലൻഡ്‌സ് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനാകട്ടെ, ബിഹാറിലെ മിഥില മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്തമായ മധുബാനി പെയിന്റിങ് ആണ് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത്.

    സ്വീഡിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉൽഫ് ക്രിസ്റ്റേഴ്സന് നൽകിയ സമ്മാനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാഹിത്യ പൈതൃകവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. വിശ്വകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികളുടെ ശേഖരം, ശാന്തിനികേതൻ ഹാൻഡ്ക്രാഫ്റ്റഡ് മെസ്സഞ്ചർ ബാഗ്, ലഡാക്കിലെ പ്യുവർ വൂൾ പഷ്മിന ഷാൾ, വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ലോക്താക് ചായപ്പൊടി എന്നിവയാണ് സ്വീഡൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇതിനുപുറമെ, ഇറ്റലിയിലെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ (FAO) ഡയറക്ടർ ജനറലിന് കേരളത്തിലെ ചുവന്നരി (മട്ടയരി), അസമിലെ ജോഹ അരി, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഗോബിന്ദോഭോഗ് അരി, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മില്ലറ്റുകൾ (ചെറുധാന്യങ്ങൾ) എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ഇന്ത്യൻ ധാന്യങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി സമ്മാനമായി നൽകി.

    News Summary - Silk stoles for Meloni, Madhubani painting for Netherlands PM: What Modi gifted in 5-nation tour
