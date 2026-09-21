ഹൈകോടതി ജഡ്ജി നിയമനത്തിൽ സിഖുകാരെ ഒഴിവാക്കിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഹൈകോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിൽ രണ്ട് സിഖുകാരെ ഒഴിവാക്കിയ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് മുൻ ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമീഷൻ അധ്യക്ഷൻ തർലോചൻ സിങ്. ഡൽഹി, പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ഹരിയാന ഹൈകോടതികളിലെ നിയമനത്തിൽ ഇഷ്ടക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നയം പിന്തുടർന്നെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിനും നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്വാളിനും എഴുതിയ കത്തിൽ അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നത്.
അഭിഭാഷകനായ മേജർ നവ്ദീപ് സിങ്ങിന്റെ പേര് കൊളീജിയം ശിപാർശ ചെയ്തെങ്കിലും പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ഹരിയാന ഹൈകോടതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിയമനം കിട്ടാത്തതിൽ അദ്ദേഹം കത്തിൽ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ ഗുരീന്ദർപാൽ സിങ്ങിന് ഡൽഹി ഹൈകോടതിയിലും നിയമനം ലഭിച്ചില്ല.
എന്നാൽ, ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പേരുകൾ പരിഗണിച്ചുവരികയാണെന്നും കൊളീജിയത്തിന് തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ലെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
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