പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചുകിട്ടാൻ സിദ്ദീഖ് കാപ്പൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രമാദമായ ഹാഥ്റാസ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയതിന് യു.എ.പി.എ കേസിൽപ്പെടുത്തിയ മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സിദ്ദീഖ് കാപ്പൻ തന്റെ പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചുകിട്ടാൻ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പാസ്പോർട്ട് തിരികെ ലഭിക്കണമെന്നാണ് ഹരജിയിലെ ആവശ്യം. ഹരജി പരിഗണിക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി സമ്മതിച്ചു.
ഹാഥ്റസ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് കാപ്പൻ അറസ്റ്റിലായത്. പിന്നീട് സുപ്രീംകോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചെങ്കിലും വിവിധ വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭാഗമായി പാസ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പാസ്പോർട്ട് വിട്ടുനൽകണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ അറസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചുനൽകുന്നതിനുള്ള പുതിയ ഹരജിയും മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യവും വ്യക്തിഗത അവകാശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും വഴിയൊരുക്കും.