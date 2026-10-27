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    പാസ്‌പോർട്ട് തിരിച്ചുകിട്ടാൻ സിദ്ദീഖ് കാപ്പൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ

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    പാസ്‌പോർട്ട് തിരിച്ചുകിട്ടാൻ സിദ്ദീഖ് കാപ്പൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​മാ​ദ​മാ​യ ഹാ​ഥ്റാ​സ് സം​ഭ​വം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ പോ​യ​തി​ന് യു.​എ.​പി.​എ കേ​സി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​പ്പ​ൻ ത​ന്റെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ജാ​മ്യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യം. ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

    ഹാ​ഥ്റ​സ് സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ലാ​ണ് കാ​പ്പ​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​വി​ധ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ യാ​ത്രാ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് വി​ട്ടു​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​പ്പ​ന്റെ അ​റ​സ്റ്റ് പോ​ലെ ത​ന്നെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ ഹ​ര​ജി​യും മാ​ധ്യ​മ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വീ​ണ്ടും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

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    News Summary - Siddique Kappan moves SC for return of passport
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