    നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ വാ​ക്പോ​രി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും യ​ത്നാ​ലും

    തൊ​പ്പി​യി​ട്ട​വ​രു​ടെ വോ​ട്ട് വേ​ണ്ടെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഗ്വാ​ദം
    നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ വാ​ക്പോ​രി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും യ​ത്നാ​ലും
    നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: തൊ​പ്പി ധ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വോ​ട്ട് തേ​ടി​ല്ലെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ ബ​സ​ന​ഗൗ​ഡ പാ​ട്ടീ​ൽ യ​ത്നാ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വി​വാ​ദ പ്ര​സ്താ​വ​ന ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ചൂ​ടേ​റി​യ വാ​ക്ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി. ശ​ക്ത​മാ​യി മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ സ​ഭ​യി​ൽ ചൂ​ടേ​റി​യ വാ​ഗ്വാ​ദം ന​ട​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ക​യു​മി​ല്ല. അ​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടും. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക​ൾ, പി​ന്നാ​ക്ക​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വോ​ട്ട് ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ പാ​ർ​ട്ടി തു​ട​ങ്ങൂ -സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി താ​ൻ അ​ഡ്ജ​സ്റ്റ്മെ​ന്റി​ല്ലാ​ത്ത പാ​ർ​ട്ടി തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഗു​ണം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി തു​ട​ങ്ങു​ക​ത​ന്നെ വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ഇ​തി​നെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ച​ത്. സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ, യ​ത്നാ​ൽ താ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​റി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഞ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹി​ക​ളു​ടെ മാ​ത്ര​മേ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യോ പി​ന്നാ​ക്ക​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യോ എ​തി​രാ​ളി​ക​ള​ല്ലെ​ന്നും യ​ത്നാ​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നു മ​റു​പ​ടി​യാ​യി തൊ​പ്പി ധ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ വേ​ണ്ടെ​ന്ന് തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ആ​രാ​ണെ​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ചോ​ദി​ച്ചു. വോ​ട്ട് വേ​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് താ​നാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ൽ എ​ന്താ​ണ് തെ​റ്റെ​ന്നൂം എ​നി​ക്ക് പേ​ടി​യി​ല്ലെ​ന്നും യ​ത്നാ​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യം​കൊ​ണ്ട് നി​ങ്ങ​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കി​ല്ല. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ക​യു​മി​ല്ല. അ​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പൂ​ർ​ണ തോ​ൽ​വി നേ​രി​ടും - സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. ബി.​ജെ.​പി 130 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു യ​ത്നാ​ലി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ, 2028ലും ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. യ​ത്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​നാ​ണെ​ന്നും സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​ഗ്വാ​ദ​ത്തി​നി​ടെ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ജെ.​ഡി-​എ​സി​ന്റെ അ​സ്ഥി​ര​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു. താ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 59 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് അ​ത് 18ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി​യു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​ണ് ജെ.​ഡി-​എ​സി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​ക മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ളി​യാ​ക്കി.

