Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right'ഹിന്ദിക്കും...
    India
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 1:53 PM IST

    'ഹിന്ദിക്കും സംസ്കൃതത്തിനും ഗ്രാന്‍റ് നൽകി മറ്റ് ഭാഷകളെ അവഗണിച്ചു'; കന്നട വിവാദത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ വീണ്ടും സിദ്ധരാമയ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹിന്ദിക്കും സംസ്കൃതത്തിനും ഗ്രാന്‍റ് നൽകി മറ്റ് ഭാഷകളെ അവഗണിച്ചു; കന്നട വിവാദത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ വീണ്ടും സിദ്ധരാമയ്യ
    cancel
    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: ഹിന്ദിക്കും സംസ്കൃതത്തിനും ഗ്രാന്‍റ് അനുവദിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെ അവഗണിച്ചുവെന്ന് ബി.ജെ.പി സർക്കാരിനെതിരെ ആരോപണവുമായി സിദ്ധരാമയ്യ. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ എഴുപതാം വാർഷിക ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    കന്നഡ വിരുദ്ധരായ എല്ലാവരെയും എതിർക്കാൻ സിദ്ധരാമയ്യ പ്രസംഗത്തിനിടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കേന്ദ്രത്തിന് സംസ്ഥാനം തങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് 4.5 ലക്ഷം കോടി നൽകിയെങ്കിലും അതിന്‍റെ ചെറിയൊരു ഓഹരി മാത്രമാണ് തങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചതെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ പരാതിപ്പെട്ടു.

    ഭാഷയോടുള്ള അവഗണനക്ക് പുറമേ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഫണ്ടും കേന്ദ്രം നൽകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഹിന്ദി ഭാഷ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ കന്നടയോട് രണ്ടാനമ്മയുടെ പെരുമാറ്റമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ സിദ്ധരാമയ്യ മാതൃഭാഷയിലുള്ള സ്കൂളുകൾ വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും അവരുടെ മാതൃഭാഷയിലാണെന്നും എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നേരെ തിരിച്ചാണെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ ആരോപിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Siddaramaiahkarnadakakannada languagelanguage controversy
    News Summary - Siddaramaiah against central government on language controvesy
    Similar News
    Next Story
    X