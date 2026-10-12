'ഇവരുടെ വോട്ട് കൊണ്ടാണ് മോഹൻ ജി മുഖ്യമന്ത്രിയായത്'; ആദിവാസി കുടിലുകൾ പൊളിച്ചുനീക്കിയതിൽ മധ്യപ്രദേശ് ബി.ജെ.പി സർക്കാരിനെതിരെ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ

'ഇവരുടെ വോട്ട് കൊണ്ടാണ് മോഹൻ ജി മുഖ്യമന്ത്രിയായത്'; ആദിവാസി കുടിലുകൾ പൊളിച്ചുനീക്കിയതിൽ മധ്യപ്രദേശ് ബി.ജെ.പി സർക്കാരിനെതിരെ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മധ്യപ്രദേശിലെ സീഹോർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ വീടുകൾ പൊളിച്ചുനീക്കിയ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി സർക്കാരിനെതിരെ തുറന്നടിച്ച് കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ. ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവരെ എന്തിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.
“പാർട്ടിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയാണിത്. ഇവരുടെ വോട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജയിക്കുന്നത്, ഇവരുടെ വോട്ട് കൊണ്ടാണ് മോഹൻ ജി മുഖ്യമന്ത്രിയായത്. ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വേദനാജനകമാണ്,” ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. “അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടു, കഠിനാധ്വാനം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, അവർ ഭവനരഹിതരായി. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേത് അടിച്ചമർത്തലിന്റെയും അനീതിയുടെയും പാരമ്യമാണ്,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചൗഹാന്റെ മുൻ നിയമസഭാ മണ്ഡലമായ ബുധ്നിയിലെ കോസ്മി ഗ്രാമത്തിൽ ബറേല ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 12 കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഈ പൊളിച്ചുനീക്കൽ ബാധിച്ചത്. ഇവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഒരു കിണർ മണ്ണുമൂടി മൂടുകയും ചെയ്തു. ബുധ്നിയെ നിരവധി തവണ പ്രതിനിധീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ചൗഹാൻ.
“ഈ അനീതിയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ദുരിതത്തെക്കുറിച്ചും കണ്ണീരിനെക്കുറിച്ചും തകർന്ന അവരുടെ പാടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറയും. ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കൂടി അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വീടുകൾ തകർത്ത നടപടിയെ, പാവപ്പെട്ട ആദിവാസി കർഷകരുടെ വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ തച്ചുടയ്ക്കുന്ന നടപടിയെന്നാണ് ചൗഹാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ജെ.സി.ബി ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ വീടുകൾ പൊളിച്ചുനീക്കിയെന്നും തകർന്ന വീടുകൾക്കടിയിലാണ് അവരുടെ സാമഗ്രികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുട്ടികൾക്കും അമ്മമാർക്കും ഭാര്യമാർക്കും സമാനമായ അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് അംഗീകരിക്കുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.
അതേസമയം, ബി.ജെ.പി സർക്കാരിനുള്ളിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉമംഗ് സിംഗാർ ആരോപിച്ചു.
യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സർക്കാരിന് കീഴിൽ ആദിവാസി നിവാസികളും വനപാലകരും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ ചൗഹാൻ പരസ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. 2025 ജൂണിൽ, സീഹോർ ജില്ലയിലെ ഖിവ്നി വന്യജീവി സങ്കേത മേഖലയിലെ ആദിവാസി നിവാസികൾക്കെതിരായ നടപടിയിലും അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിരുന്നു. ആ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിടുകയും മൺസൂൺ കാലത്ത് സമാനമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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