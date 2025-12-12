Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Dec 2025 10:13 PM IST
    date_range 12 Dec 2025 10:13 PM IST

    ശിവരാജ് പാട്ടീൽ: വിടപറഞ്ഞത് തലയെടുപ്പുള്ള നേതാവ്

    2008ലെ ​മും​ബൈ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം പാ​ട്ടീ​ലി​ന്റെ സ​ജീ​വ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​തം മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചു
    ശിവരാജ് പാട്ടീൽ: വിടപറഞ്ഞത് തലയെടുപ്പുള്ള നേതാവ്
    ശി​വ​രാ​ജ് പാ​ട്ടീ​ൽ

    മും​ബൈ: ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ത​ല​യെ​ടു​പ്പോ​ടെ ഏ​റെ​ക്കാ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു വെള്ളിയാഴ്ച അ​ന്ത​രി​ച്ച ശി​വ​രാ​ജ് പാ​ട്ടീ​ൽ. മാ​ന്യ​മാ​യ സം​സാ​ര​വും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ബ​ഹു​മാ​ന​വും പു​ല​ർ​ത്തി​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം മി​ക​ച്ച വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ലോ​ക്സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​റും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ശി​വ​രാ​ജ് പാ​ട്ടീ​ലി​ന് വ​ലി​യ പ​ദ​വി​ക​ൾ കൈ​യെ​ത്തും​ദൂ​ര​ത്താ​ണ് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഏ​ഴ് ത​വ​ണ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​യ പാ​ട്ടീ​ൽ, 2004ൽ ​തോ​റ്റി​രു​ന്നു.

    ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ന്നാം യു.​പി.​എ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ന​യി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വ​രെ​യാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത ക​ൽ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ തോ​റ്റ ശി​വ​രാ​ജ് പാ​ട്ടീ​ലി​നെ പി​ന്നീ​ട് രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​മാ​ക്കി​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യെ​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ദ​വി​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 2008ലെ ​മും​ബൈ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം പാ​ട്ടീ​ലി​ന്റെ സ​ജീ​വ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​തം ത​ന്നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ 26ന് ​രാ​​ത്രി​യി​ൽ ഭീ​ക​ര​ർ മും​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തെ മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്നി​ട​ത്ത് മൂ​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത സ്യൂ​ട്ട് ധ​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ പാ​ട്ടീ​ലി​നെ ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​നു ശേ​ഷം വെ​ള്ള സ്യൂ​ട്ട​ണി​ഞ്ഞ പാ​ട്ടീ​ൽ പി​ന്നീ​ട് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ക​റു​പ്പ് സ്യൂ​ട്ട് ധ​രി​ച്ചാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. പ​ത്ത​ര​യോ​ടെ മും​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി മ​റ്റൊ​രു ​വെ​ള്ള വ​സ്ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ധ​രി​ച്ച​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ഡ​ൽ​ഹി സ്ഫോ​ട​ന സ​മ​യ​ത്തും ഇ​തേ വ​സ്ത്ര​വി​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നും ന​ന്നാ​യി വ​സ്ത്രം ധ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ന്റെ പ​തി​വാ​ണെ​ന്നും ത​ന്റെ വ​സ്ത്ര​ത്തെ​യ​ല്ല ന​യ​ങ്ങ​ളെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു പാ​ട്ടീ​ൽ പി​ന്നീ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    നെ​ഹ്റു കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ശി​വ​രാ​ജ് പാ​ട്ടീ​ലി​നെ മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം തെ​റി​ച്ച ശേ​ഷ​വും സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി കൈ​വി​ട്ടി​ല്ല. രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ആ ​പേ​ര് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സി.​പി.​എം അ​ട​ക്കം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം എ​തി​ർ​ത്ത​തോ​ടെ പ്ര​തി​ഭ പാ​ട്ടീ​ലി​ന് അ​വ​സ​രം കി​ട്ടി. 2010 മു​ത​ൽ 15 വ​രെ പ​ഞ്ചാ​ബ് ഗ​വ​ർ​ണ​റാ​യും ഇ​ട​ക്ക് രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യും വ​ഹി​ച്ച പാ​ട്ടീ​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഏ​റ​ക്കു​റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യെ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. മ​ക​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യാ​യ അ​ർ​ച്ച​ന ല​ത്തൂ​രി​ലെ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​നാ​യി ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഈ ​അ​തി​കാ​യ​ന്റെ 90ാം വ​യ​സ്സി​ലെ അ​ന്ത്യം.

    TAGS:Shivraj Patil
