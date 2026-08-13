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    India
    Posted On
    date_range 13 Aug 2026 11:57 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2026 11:57 PM IST

    സുഖ്​ബിർ സിങ്​ ബാദലിന്​ കുത്തേറ്റു

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    കൈ​ക്കും ചു​മ​ലി​നും പ​രി​ക്ക്, ആ​ക്ര​മി​ച്ച​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    Sukhbir Singh Badal
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    മും​ബൈ: ശി​രോ​മ​ണി അ​കാ​ലി​ദ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും പ​ഞ്ചാ​ബ്​ മു​ൻ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സു​ഖ്​​ബി​ർ സി​ങ്​ ബാ​ദ​ലി​ന്​ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ഗു​രു​ദ്വാ​ര​യി​ൽ​വെ​ച്ച് കു​ത്തേ​റ്റു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.50ന്​ ​നാ​ന്ദ​ഡി​ലു​ള്ള മാ​താ സാ​ഹി​ബ്​ ഗു​രു​ദ്വാ​ര​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ്​​ ആ​ക്ര​മ​ണം. ഭാ​ര്യ​യും എം.​പി​യു​മാ​യ ഹ​ർ​സി​മ്ര​ത്​​കൗ​ർ ബാ​ദ​ലി​നൊ​പ്പം എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​വി​ടെ​വെ​ച്ച്, നി​ഹാ​ൻ​ഗ് വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ര​നാ​യ ജ​സ്പാ​ൽ സി​ങ് എ​ന്ന​യാ​ൾ കൃ​പാ​ൺ ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​യ​റ്റ​ത്ത് കു​ത്താ​നു​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണം സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ചെ​റു​ത്ത​തോ​ടെ ല​ക്ഷ്യം തെ​റ്റി ബാ​ദ​ലി​ന്റെ വ​ല​തു കൈ​ക്കും ചു​മ​ലി​നും പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച ബാ​ദ​ലി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ നി​ല തൃ​പ്​​തി​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും കൈ​ക​ളി​ൽ തു​ന്നു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​സ്പാ​ൽ സി​ങ്ങി​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തു. ഇ​യാ​ൾ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി നാ​ന്ദ​ഡ് ഗു​രു​ദ്വാ​ര​യി​ൽ സേ​വ​ക​നാ​ണ്.

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    TAGS:PunjabShiromani Akali Dalgurudwara attackSukhbir Singh Badal
    News Summary - Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal Stabbed in Maharashtra
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