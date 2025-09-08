Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    8 Sept 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    8 Sept 2025 2:03 PM IST

    കോൺഗ്രസിനെ വെട്ടിലാക്കി വീണ്ടും ശശി തരൂർ; ജി.എസ്.ടി പരിഷ്കരണം മികച്ചതെന്ന് പ്രതികരണം

    shashi tharoor
    ശശി തരൂർ

    തിരുവനന്തപുരം: കർഷക വിരുദ്ധമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വിമർശനം ഉയർത്തുന്നതിനിടെ ചരക്കുസേവന നികുതി (ജി.എസ്.ടി) പരിഷ്കരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് എം.പി. ശശി തരൂർ. കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്‍റെ ജി.എസ്.ടി പരിഷ്കരണം മികച്ചതും എല്ലാവർക്കും ഗുണകരവും സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതുമാണെന്ന് ശശി തരൂർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

    'കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വർഷങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നാല് നിരക്കുകളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് നിരക്കുകളിലേക്കെങ്കിലും മാറേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നാല് നിരക്കുകൾ ആശയക്കുഴപ്പവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കി. ഇതിൽ ആളുകൾ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴുള്ള പരിഷ്കരണം പഴയതിനെക്കാൾ മെച്ചമെന്ന് കരുതുന്നു. ഏറെ മികച്ചതായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ' -തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    'ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു നികുതി' എന്നത് 'ഒരു രാഷ്ട്രം ഒമ്പത് നികുതികൾ' എന്നാക്കി മോദി സർക്കാർ മാറ്റിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജി.എസ്.ടി റെക്കോഡ് വരുമാനത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി സർക്കാർ, സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുന്നത് നേട്ടമായി കാണുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് കർഷകർക്ക് മേൽ ജി.എസ്.ടി ചുമത്തുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയിലെ 36 സാധനങ്ങൾക്കാണ് മോദി സർക്കാർ നികുതി ചുമത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഖാർഗെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് നടന്ന 56മത് ജി.എസ്.ടി കൗൺസിൽ യോഗമാണ് ച​​ര​​ക്കു​​സേ​​വ​​ന നി​​കു​​തി​യി​ലെ (ജി.​​എ​​സ്.​​ടി) സ​മ​ഗ്ര​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം നൽകിയത്. 5%, 12%, 18%, 28% എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ല് സ്ലാ​ബു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തി​ൽ 12, 28 ശ​ത​മാ​ന സ്ലാ​ബ് എ​ടു​ത്തു​ക​ള​ഞ്ഞ് 5 %, 18% സ്ലാ​ബു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ക്കി. 28 ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​ബി​ലു​ള്ള 90 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും 12 ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​ബി​ലു​ള്ള 99 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും മാ​റും. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ജി.​എ​സ്.​ടി അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ദ്യം, പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, കോ​ള ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ധു​ര പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ സി​ൻ ഗു​ഡ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പെ​ടു​ത്തി 40 ശ​ത​മാ​നം നി​ര​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കും. 2500 രൂ​പ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള പ​രു​ത്തി മെ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് 12 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ ​നി​ന്ന് 18 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി നി​കു​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മി​ക്ക സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​കു​തി കു​റ​യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ല കു​റ​യും.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ആ​രോ​ഗ്യ, ​ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ന് നി​കു​തി​യി​ല്ല. 33 ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് നി​കു​തി​യി​ല്ല. 12 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പൂ​ജ്യം ആ​ക്കി​യ​ത്. പ​നീ​ർ, ച​പ്പാ​ത്തി, ക​ട​ല എ​ന്നി​വ​ക്ക് നി​കു​തി​യി​ല്ല. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് അ​ല്ലാ​ത്ത ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 12 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​ നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​യും.

    1500 സി.​സി​യി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​തും നാ​ല് മീ​റ്റ​റി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ വീ​തി​യു​മു​ള്ള കാ​റു​ക​ൾ, ആം​ബു​ല​ൻ​സ്, മൂ​ന്നു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ടി.​വി, മോ​ണി​റ്റ​ർ, പ്രൊ​ജ​ക്ട​ർ, സെ​റ്റ്ടോ​പ് ബോ​ക്സ്, ഡി​ഷ് വാ​ഷി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ, എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ന​ർ, കൂ​ള​ർ, മാ​ർ​ബി​ൾ, ഗ്രാ​നൈ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് ജി.​എ​സ്.​ടി 28 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ ​നി​ന്ന് 18 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ലാ​ണ് പ്രാ​ബ​ല്യം. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​വു​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും വി​പ​ണി​ക്ക് ഉ​ണ​ർ​വു​ണ്ടാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 80000 കോ​ടി രൂ​പ​യോ​ളം കേ​ന്ദ്ര, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ.

    TAGS:Narendra ModiGSTShashi TharoorMallikarjun KhargeCongressLatest News
