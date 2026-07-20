Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right'സമാധാനപരമായ...
    India
    Posted On
    date_range 20 July 2026 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 2:21 PM IST

    'സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ എന്തിനാണ് ലാത്തിച്ചാർജ്ജ്?'; സി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ശശി തരൂർ

    text_fields
    bookmark_border
    പാർലമെന്റ് എന്നത് വെറും ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ബില്ലുകൾ വന്ന് ഒപ്പിട്ടു പാസാക്കി വിടുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് മാത്രമല്ല
    സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ എന്തിനാണ് ലാത്തിച്ചാർജ്ജ്?; സി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ശശി തരൂർ
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെന്റിന്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ സി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജ്ജിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് എം.പി ശശി തരൂർ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. തികച്ചും സമാധാനപരമായി നടന്ന ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ എന്തിനാണ് പൊലീസ് ഇത്രയും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും ശബ്ദവും ഉയർത്തേണ്ട ജനാധിപത്യ വേദിയായ പാർലമെന്റ് തടസ്സപ്പെടുന്നതിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന സർക്കാരിനാണെന്നും തരൂർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

    മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ പ്രതിഷേധങ്ങളോട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനത്തെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി. 'ഒരു അക്രമവുമില്ലാതെ സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ ലാത്തി വീശുന്നത് അഹിംസയല്ല, മറിച്ച് അതൊരു അക്രമ രാഷ്ട്രീയമാണ്. ഇതിന് പിന്നിലെ യുക്തി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല,' എന്ന് തരൂർ പറഞ്ഞു. രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർലമെന്റിൽ ഇവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു സംവാദം നടത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ഭരണാധികാരികളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാനാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ പാർലമെന്റിൽ വരുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്ന് കരുതി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ കടുംപിടുത്തമാണ് സഭാനടപടികൾ തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രതിപക്ഷം അവസരം ചോദിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ അത് നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത്. പാർലമെന്റ് എന്നത് വെറും ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ബില്ലുകൾ വന്ന് ഒപ്പിട്ടു പാസാക്കി വിടുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് മാത്രമല്ല. വിഭിന്നമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാനും, അവയെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യകരമായ ചർച്ചകൾ നടത്താനുമുള്ള വേദിയാണത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ അവസരം നൽകണം. കാരണം ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതിനാൽ അന്തിമമായി തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിനുണ്ട്. എന്നാൽ ചർച്ചകൾക്ക് പോലും അനുമതി നൽകാതിരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്.

    പാർലമെന്റ് സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സഹകരണം തേടിയതിനെക്കുറിച്ചും തരൂർ പ്രതികരിച്ചു. പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ പാർലമെന്റിന് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അങ്ങനെയൊരു സമീപനം ഉണ്ടാകണം. ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾക്ക് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയാൽ സഭാനടപടികളുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെയും ബഹളത്തെയും തുടർന്ന് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും ഉച്ചക്ക് 2 മണി വരെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Shashi TharoorprotestersLathichargeParliament houseParliament monsoon sessionCockroach Janata Party
    News Summary - Shashi Tharoor slams action on CJP protesters
    Similar News
    Next Story
    X