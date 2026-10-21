'ഞാനൊരു ട്രാവൽ ഏജന്റല്ല, യാത്രകൾക്ക് അതിന്റെതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും': രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിദേശയാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ശശി തരൂരിന്റെ മറുപടി

'ഞാനൊരു ട്രാവൽ ഏജന്റല്ല, യാത്രകൾക്ക് അതിന്റെതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും': രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിദേശയാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ശശി തരൂരിന്റെ മറുപടിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടികയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷനെതിരെയും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും പ്രതിപക്ഷം ഡൽഹിയിൽ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നതിനിടെ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശത്തേക്ക് പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാതെ ശശി തരൂർ എം.പി. 'ഞാനൊരു ട്രാവൽ ഏജന്റല്ല, ആ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല' എന്നായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് തരൂരിന്റെ പ്രതികരണം.
ഡൽഹിയിൽ ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തിനാണ് വിദേശത്തേക്ക് പോയതെന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തോടാണ് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചത്:
"ഞാൻ ഒരു ട്രാവൽ ഏജന്റല്ല. ആ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി വിട്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയില്ല."
— ശശി തരൂർ വ്യക്തമാക്കി.
ബിസിനസ് ക്ലാസ് വിഡിയോ പങ്കുവെച്ച് ബി.ജെ.പി
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർക്കെതിരായ സമരങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി അവധിക്കാല യാത്രയിലാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി.ജെ.പി രംഗത്തെത്തി. വിമാനത്തിലെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് കാബിനിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ബി.ജെ.പി തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക 'എക്സ്' ഹാൻഡിലിൽ പങ്കുവെച്ചു. 'നുണകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു... ഇനി കുറച്ചു ദിവസം വിയറ്റ്നാമിൽ കറങ്ങിനടക്കാം... ആരാണ് അതറിയാൻ പോകുന്നത്?' എന്ന പരിഹാസ അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ബി.ജെ.പി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾക്കും യാത്രകൾക്കും ശേഷം രാഹുൽ പതിവായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതി തുടരുകയാണെന്ന് ബി.ജെ.പി വക്താവ് ആരോപിച്ചു. ബിഹാറിലെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് മാസത്തോളം രാഹുൽ വിദേശത്ത് പോയതും ബി.ജെ.പി ഓർമിപ്പിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ 'ഗോവ രാഖൺ യാത്ര'യിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് രാഹുൽ യാത്ര തിരിച്ചതെന്നും നാല് ദിവസത്തേക്ക് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന് പുറത്തായിരിക്കുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
പ്രതിരോധവുമായി കോൺഗ്രസ്; 'രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ യാത്ര എന്തിനാണ് വിവാദമാക്കുന്നത്?'
അതേസമയം, ബി.ജെ.പിയുടെ ആരോപണങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് പൂർണമായി തള്ളി. ഉത്സവ സീസൺ കണക്കിലെടുത്താണ് നിലവിൽ തലസ്ഥാനത്തെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക ഇടവേള നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കി.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്രയെ ബി.ജെ.പി അനാവശ്യ വിവാദമാക്കുകയാണെന്ന് എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഒരു വാർത്താ ചാനലിനോട് പറഞ്ഞു:
രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തേക്ക് അദ്ദേഹം മാറിനിൽക്കുന്നു, അതിൽ എന്താണ് ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നം? നവംബർ ഒന്നിന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി വമ്പിച്ച പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കും."
— കെ.സി. വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി.
എസ്.ഐ.ആർ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സമരങ്ങളിലും മാർച്ചുകളിലും മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പലതവണ പൊലീസ് കരുതൽ തടങ്കലിൽ എടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വാക്പോരിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്.