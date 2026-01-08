വന്ദേ ഭാരത് യാത്രയിൽ എ.ഐ കിഡ് റൗൾ ജോൺ അജുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി ശശി തരൂർ; ‘ഇല്യൂമിനേറ്റിങ്’ എന്ന് കമന്റ്text_fields
വന്ദേ ഭാരത് യാത്രക്കിടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എഐ ഇനൊവേറ്റർ റൗൾ ജോൺ അജുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വിവരം പങ്കുവച്ച് കോൺഗ്രസ് എം.പി ശശി തരൂർ. അജുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച തരൂർ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ ‘ഇല്യൂമിനേറ്റിങ്’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശശി തരൂരുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് താനും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് എഐ മോഡൽ വികസിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അജു പറഞ്ഞു.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജെൻസ് മേഖലയിൽ അവിശ്വസനീയമായ പ്രവൃത്തിയും നേട്ടങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന 16വയസ്സുകാരൻ അജുവിനെ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണെന്ന് ശശി തരൂർ തന്റെ എക്സ് പേജിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് എഐ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അജുവുമായി സംസാരിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അജുവുമായി സംവദിക്കുന്ന 54 സെക്കന്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയും കുറിപ്പിനോടൊപ്പം ശശി തരൂർ എക്സിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register