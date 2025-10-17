Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    17 Oct 2025 10:23 PM IST
    17 Oct 2025 10:23 PM IST

    ജാമ്യാപേക്ഷ മാറ്റി; ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് ശർജീൽ ഇമാം

    ജാമ്യാപേക്ഷ മാറ്റി; ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് ശർജീൽ ഇമാം
    ശർജീൽ ഇമാം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ശ​ർ​ജീ​ൽ ഇ​മാം പി​ന്മാ​റി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ സ​മ​യ​മ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ട​തി ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പി​ന്മാ​റ്റ​മെ​ന്നും ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ശ​ർ​ജീ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ത​​ന്റെ ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യ​പ്പോ​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​വി​ടെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലു​ണ്ട്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വ​ഴി​യി​ൽ അ​നേ​കം പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി എ​നി​ക്ക് സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ ഞാ​ൻ തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി കാ​ണു​ക​യും അ​തി​നാ​യി ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    പ​ക്ഷേ, എ​ന്നെ​പ്പോ​ലൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത​ട​വു​കാ​ര​ൻ നേ​രി​ടു​ന്ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പു​റം​ലോ​ക​വു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ടു​ത്ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, ഒ​രു മാ​സം എ​ന്ന​ത് തീ​ർ​ത്തും അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​മൂ​ന്ന് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​തി​നാ​യി അ​ഹോ​രാ​ത്രം പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ച സം​ഘ​ത്തി​നും ബ​ഹാ​ദൂ​ർ​ഗ​ഞ്ചി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞ ശ​ർ​ജീ​ൽ ജ​യി​ൽ മോ​ചി​ത​നാ​കു​ന്ന മു​റ​ക്ക് താ​നും അ​വ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:Bihar ElectionSharjeel Imam
    News Summary - Sharjeel Imam withdraws from Bihar polls, cites rejection of bail
