    21 Jan 2026 7:55 AM IST
    21 Jan 2026 8:50 AM IST

    പ്രയാഗ് രാജിലെ മാഘമേളയിൽ ശങ്കരാചാര്യരുടെ പുണ്യ സ്നാനം മുടക്കി; വിഡി​യോ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്

    പ്രയാഗ് രാജിലെ മാഘമേളയിൽ ശങ്കരാചാര്യരുടെ പുണ്യ സ്നാനം മുടക്കി; വിഡി​യോ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​യാ​ഗ്‌​രാ​ജി​ലെ മാ​ഘ മേ​ള​യി​ൽ മൗ​നി അ​മാ​വാ​സി നാ​ളി​ൽ 'ശാ​ഹി സ്നാ​ൻ' എ​ന്ന പു​ണ്യ​സ്നാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ശ​ങ്ക​രാ​ചാ​ര്യ​ർ സ്വാ​മി അ​വി​മു​ക്തേ​ശ്വ​രാ​ന​ന്ദ​ക്കാ​യി​ല്ല. ശ​ങ്ക​രാ​ചാ​ര്യ​രു​ടെ അ​നു​യാ​യി​ക​ളും പൊ​ലീ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ന്റെ വി​ഡി​യോ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ക്താ​വ് പ​വ​ൻ ഖേ​ര ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു ശ​ങ്ക​രാ​ചാ​ര്യ​രോ​ട് ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ഗ​ള​രും ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രും ഒ​രി​ക്ക​ലും ശ​ങ്ക​രാ​ചാ​ര്യ​രോ​ട് ചെ​യ്യാ​ത്ത​താ​ണ് ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടെ മി​ശി​ഹ എ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ വോ​ട്ട് വാ​ങ്ങി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ക​ക്ഷി, ഹി​ന്ദു മ​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​ന്ന​ത സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള സ​ന്യാ​സി വ​ര്യ​നാ​യ ശ​ങ്ക​രാ​ചാ​ര്യ​രെ പ്ര​യാ​ഗ്‌​രാ​ജി​ൽ മൗ​നി അ​മാ​വാ​സി ദി​ന​ത്തി​ൽ പു​ണ്യ സ്നാ​ന​ത്തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ക്താ​വ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ ഹി​ന്ദു​മ​ത​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ന​മ്മു​ടെ സ​ന്യാ​സി​മാ​രോ​ടും ഹി​ന്ദു മ​ത​ത്തി​ന്റെ നേ​താ​ക്ക​ളോ​ടും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഇ​താ​ണ്. അ​ല​ഹ​ബാ​ദി​ന്റെ പേ​ര് മാ​റ്റി പ്ര​യാ​ഗ്‌​രാ​ജ് ആ​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​യാ​ഗ്‌​രാ​ജി​ൽ എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്? മ​ഹാ കും​ഭ​മേ​ള​ക്ക് നി​ങ്ങ​ളെ​യും എ​ന്നെ​യും പോ​ലു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ മ​നു​ഷ്യ​ർ പോ​യാ​ൽ മ​രി​ക്കാം, ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടാം. പു​ണ്യ​സ്നാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞേ​ക്കി​ല്ല. അ​വ​ർ​ക്ക് അ​ത് പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല, അ​തൊ​ന്നും അ​വ​രെ അ​ല​ട്ടു​ന്നു​മി​ല്ല.

    ഇ​വ​രു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്ത് സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കു​മ​റി​യാ​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഞ​ങ്ങ​ൾ പോ​രാ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ഒ​രു മു​സ്‍ലിം കോ​ള​ജി​ൽ പ​ഠി​ച്ചാ​ൽ അ​വ​ർ സ്ഥാ​പ​നം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടും. ഹി​ന്ദു കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു മു​സ്‍ലിം സ്കൂ​ൾ തു​റ​ന്നാ​ൽ ആ ​സ്കൂ​ളും അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടും. ഒ​രു മു​സ്‍ലിം റോ​ഡി​ലി​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ അ​വ​ർ അ​വ​ന്റെ താ​ടി​യും തൊ​പ്പി​യും വ​ലി​ക്കും.

    മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് ഒ​ഡി​ഷ​യി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​തു​പോ​ലെ അ​വ​നെ ത​ല്ലി​ക്കൊ​ല്ലും. ഇ​തി​നു​മു​മ്പ് പെ​ഹ്‍ലു ഖാ​ൻ, അ​ഹ്‍ലാ​ഖ് ഖാ​ൻ, ജു​നൈ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ ത​ല്ലി​ക്കൊ​ന്ന​തി​ന്റെ നി​ര​വ​ധി ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. മു​സ്‍ലിം​​ക​ളോ​ടു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​റി​യാം. എ​ന്നാ​ലി​പ്പോ​ൾ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും തി​രി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ശ​ങ്ക​രാ​ചാ​ര്യ​രാ​യ സ്വാ​മി അ​വി​മു​ക്തേ​ശ്വ​രാ​ന​ന്ദ​ക്കെ​തി​രെ തി​രി​ഞ്ഞ​ത് ബി.​ജെ.​പി​യെ വാ​ഴ്ത്താ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ഭ​ക്ത​രെ വി​ഡ്ഢി​ക​ളാ​ക്കി ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടെ മി​ശി​ഹ ച​മ​യ​രു​തെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.


