Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമേശക്ക് മുകളിലേറി...
    India
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 11:00 PM IST

    മേശക്ക് മുകളിലേറി ഷാഫിയും ഹൈബിയും ഡീനും; ബില്ലുകൾ കീറിയെറിഞ്ഞ് ഇൻഡ്യ സഖ്യം എം.പിമാർ

    text_fields
    bookmark_border
    മേശക്ക് മുകളിലേറി ഷാഫിയും ഹൈബിയും ഡീനും; ബില്ലുകൾ കീറിയെറിഞ്ഞ് ഇൻഡ്യ സഖ്യം എം.പിമാർ
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളേ​ന്തി​യ എം.​പി​മാ​രെ​യും കൂ​ട്ടി​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​സ​ഭാ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ ഗാ​ന്ധി പ്ര​തി​മ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധ മാ​ർ​ച്ചു​മാ​യി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ എ​ന്ന കൂ​റ്റ​ൻ ബാ​ന​റു​മേ​ന്തി​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പ​ക​രം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് ഗാ​ര​ന്റി ഫോ​ർ റോ​സ്ഗാ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ജീ​വി​ക മി​ഷ​ൻ -ഗ്രാ​മീ​ൺ (വി​ബി-​ജി റാം ​ജി) ബി​ല്ലി​നെ​തി​രെ പ​ഴ​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്റെ പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്ന് പു​തി​യ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ മാ​ർ​ച്ച്. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ളി​ക്കും മു​മ്പ് പു​റ​ത്ത് അ​ല​യ​ടി​ച്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധം ലോ​ക്സ​ഭ​ക്ക​ക​ത്ത് ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കാ​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് സി​ങ് ചൗ​ഹാ​ൻ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​തോ​ടെ ഉ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി.

    ബി​ല്ലി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ എ​തി​ർ​പ്പ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ് മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ഒ​ന്ന​ര വ​രെ നീ​ണ്ട ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​തി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി​ക്ക് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ സ​മ​യം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ നി​ര​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ഗ്രാ​മ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് സി​ങ് ചൗ​ഹാ​നെ കാ​ണാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​വി​ടെ​യെ​ന്ന് സ്പീ​ക്ക​ർ ഓം ​ബി​ർ​ള ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഭ​യ​ന്ന് പി​ൻ​നി​ര​യി​ൽ പോ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ന്ന​റി​യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ൻ​നി​ര​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്താ​നും ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി തേ​ടാ​നും കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​ത്. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഇ​ട​പെ​ട്ട കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ബി​ൽ സെ​ല​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി​ക്കോ ജെ.​പി.​സി​ക്കോ വി​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നും പാ​സാ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​തെ ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കാ​നാ​യി സ്പീ​ക്ക​ർ മ​ന്ത്രി​യെ വി​ളി​ച്ച​തോ​ടെ ഗാ​ന്ധി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി ബി​ല്ലു​ക​ൾ കീ​റി​യെ​റി​ഞ്ഞു തു​ട​ങ്ങി. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്, മോ​ഹ​ൻ ഭ​ഗ​വ​ത്, ശ്യാ​മ പ്ര​സാ​ദ് മു​ഖ​ർ​ജി എ​ന്നി​വ​രെ​യെ​ല്ലാം പു​ക​ഴ്ത്തി​യു​ള്ള പ്ര​സം​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ന്ത്രി ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കാ​ൻ സ​ഭ​യു​ടെ അ​നു​മ​തി തേ​ടി​യ​തും ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ, ഡീ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ പോ​ഡി​യ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ടേ​ബി​ളി​ലേ​ക്ക് ഗാ​ന്ധി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചാ​ടി​ക്ക​യ​റി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി തു​ട​ങ്ങി. ഇ​വ​ർ​​ക്കൊ​പ്പം ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി​മാ​ർ കൂ​ടി ക​യ​റി ഗാ​ന്ധി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ച്ച​തോ​ടെ സ്പീ​ക്ക​റെ സ​ഭ​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്നു. ഈ ​ബ​ഹ​ള​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ശ​ബ്ദ​വോ​ട്ടോ​ടെ ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Shafi ParambilHibi Eden MPINDIA Alliance
    News Summary - Shafi, Hibi and Dean climb on the table; India alliance MPs tear up bills
    Similar News
    Next Story
    X