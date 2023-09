യു.പിയിൽ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ ഷെഡ് വീണ് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ ടിൻ ഷെഡ് വീണ് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക്. യു.പിയിലെ സംഭാൽ ജില്ലയിലെ ചന്ദൗസി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. അച്ഛനും മകനും ഉൾപ്പെടെ നിരവധിപ്പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ബുധനാഴ്ച യാത്രക്കാർ ട്രെയിൻ കാത്തുനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഷെഡ് തകർന്ന് വീണത്. ഷെഡ് കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നിരവധി യാത്രക്കാർ രക്ഷപ്പെടാനായി ഓടിമാറിയിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് റെയിൽവേ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. യാത്രക്കാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പരിക്കേറ്റവരെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത്. പരിക്കേറ്റവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. Show Full Article

